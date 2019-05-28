Медведев оценил результаты интеграции в ЕАЭС

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) за пять лет своего существования успел достичь многого, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.

За время интеграционных процессов, которые начались еще с Таможенного союза, страны-участницы создали большой массив наднационального законодательства в области экономики, таможенной и налоговой политики, в области передвижения товаров, оказания услуг, работ, движения рабочей силы, отметил глава российского правительства в интервью телеканалу "Россия 24" по случаю пятилетия подписания договора ЕАЭС.

Первое - сформировав союз, его участники создали объединение с совокупным валовым внутренним продуктом в 2 триллиона долларов.

"Второе - единый рынок на 180 с лишним миллионов потребителей, - указал Медведев. - Это серьезный рынок, поэтому на этот рынок устремляются взгляды, желание присутствовать на этом рынке большого количества стран".

Интерес к сотрудничеству с ЕАЭС продемонстрировало уже 100 стран. С некоторыми соглашения о торговле подписаны, с другими ведутся активные переговоры. Третий важный момент - от интеграции выигрывает двусторонняя торговля. В прошлом году она выросла примерно на 9 процентов.

"При том, что темпы роста торговли в мире гораздо ниже", - обратил внимание глава правительства.

Торговля с третьими странами увеличилась на 19 процентов.

- За счет интеграции мы смогли выйти на новые международные рынки и, конечно, нарастить поставки друг другу - это тоже очень важно, - заключил премьер. - За счет этого мы, действительно, стали покупать больше товаров, в том числе и продуктов питания, и просто товаров из наших стран, пользоваться услугами, которые даются производителями наших стран.

Дмитрий Медведев попробовал представить, каким будет Евразийский экономический союз еще через пять лет.

"Цели для Евразийского союза простые и в то же время очень сложные. Мы не должны отстать от мировой повестки дня, - указал он. - Должны заскочить в движущийся вперед поезд, используя все преимущества жизни и развития в XXI веке".

Это означает создание цифровой экономики, использование элементов искусственного интеллекта, создание квантового компьютера и целого ряда других важнейших проектов,

- Только в этом случае наш Евразийский союз будет успешным, и все наши страны, которые его составляют, будут успешными. А раз так - или если это будет так, - то и гражданам наших стран будет хорошо, они будут чувствовать себя уверенно в наш бурный век, - подчеркнул председатель правительства России.