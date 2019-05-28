Регионы и муниципалитеты должны пересматривать те нормативно-правовые акты, которые вынуждают людей идти за госуслугами своими ногами, а не пользоваться электронной формой. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил во вторник на заседании правительственной комиссии по цифровому развитию.

Глава кабинета министров 28 мая приехал в подмосковный Красногорск, чтобы в Доме правительства региона провести заседание правкомиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Здесь ему показали, как цифровые технологии могут использоваться для управления отдельным субъектом Федерации. В декабре прошлого года подмосковные власти создали центр управления регионом, в котором, как рассказал премьеру губернатор Андрей Воробьев, с помощью информационных систем в круглосуточном режиме ведется сбор и анализ данных из всех сфер жизни области. Информация распределяется на 11 профильных блоков: здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и социальные сети.

- Лет десять назад никто бы такое не сделал, потому что таких возможностей и ресурсов таких не было, - заметил Дмитрий Медведев, осматривая центр.

Московская область находится в числе лидеров по цифровизации государственных услуг, отметил председатель правительства, и такие технологии должны быть доступны по всей территории страны, особенно в удаленных местах. К 2024 году 70 процентов всех госуслуг должны оказываться в цифровом виде.

К 2024 году 70 процентов всех госуслуг должны оказываться в цифровом виде

Население страны уже активно пользуется электронными услугами, если у него есть такая возможность. "К сожалению, существуют большие диспропорции между регионами", - признал премьер-министр. Не везде обеспечена правильная коммуникация между органами власти, в том числе между федеральными и региональными органами власти в онлайн-режиме. "Некоторые процедуры согласования между ведомствами пока сложные, по нескольку раз приходится людям обращаться в инстанции и ждать ответа", - заметил Медведев. Поэтому, во-первых, сегодня необходимо установить единые стандарты качества оказания услуг в электронном виде, указал он. "Здесь нужно учитывать и те решения, и наработки в регионах-лидерах и мнение людей - насколько это удобно и нравится", - сказал глава кабмина. Правительство же за счет средств федерального бюджета будет создавать цифровые облачные платформы, которые регионы и муниципалитеты смогут использовать как типовые. "Одновременно в ближайшие два года на едином портале государственных услуг появится единый так называемый конструктор электронных форм заявлений, - рассказал премьер-министр. - Это упростит запуск типовых сайтов в регионах и на местах, ускорит процедуры. Подавать заявления и получать ответы по ним можно будет по единой технологии, то есть разговаривать на одном языке".

Во-вторых, Медведев предложил группировать цифровые услуги по основным жизненным и деловым ситуациям, чтобы предоставлять их в комплексе. То есть, регистрируя рождение ребенка, родители могут узнать, какие у него появились новые права и льготы, оформить все положенные пособия. Сейчас утверждены 25 комплексных услуг.

В-третьих, премьер обратил внимание, что порой мешают предоставлять региональные и муниципальные услуги в электронном виде существующие нормативно-правовые акты. Люди должны лично приходить за ними. "Эти препятствия там, где это физически возможно, где это соответствует самому содержанию услуги, нужно исключить", - распорядился глава правительства. "Правовая база должны не просто не тормозить проникновение цифровых услуг в регионах, а создавать для этого стимулы", - заявил он.

В связи с расширением сферы электронных госуслуг большая нагрузка ложится на информационные базы МВД. Количество запросов растет не только от ведомств, но и от простых граждан, подчеркнул премьер-министр. Увеличение нагрузки на информационные ресурсы увеличивает продолжительность процессов. "И это вопрос не только эффективности работы ведомства, но и в первую очередь обеспечения порядка и безопасности. Поэтому нужно думать о модернизации технической инфраструктуры МВД", - предложил премьер. Решение видится в создании центров хранения и обработки информации, но нужно выбрать технологическую площадку. "Нужны новые цифровые платформы и гибкая система, которая способна работать с большими данными, - предположил Дмитрий Медведев. - Также нужно развивать современные сети связи и необходимо в данном случае позаботиться о том, чтобы все данные были надежно защищены, включая защиту от киберпреступности".