Международные эксперты выразили доверие перспективам китайской экономики

Это говорит о том, что международные инвесторы еще раз выразили доверие потенциалам и перспективам китайской экономики. На фоне того, что американо-китайские торговые противоречия с каждым днем усиливаются, этот вотум доверия является исключительно ценным.

Согласно последнему докладу ООН, прогноз роста мировой экономики на 2019 год снижен с 3 процентов, прогнозируемых в начале этого года, до 2,7 процента. В докладе также существенно снижен прогноз темпов роста мировой торговли в этом году до 2,7 процента против 3,4 процента в прошлом году. Наряду с этим организация экономического сотрудничества и развития ОЭСР, Всемирный банк и МВФ также снизили свои ожидания в отношении глобального экономического роста.

В данной ситуации, будучи второй по величине экономикой мира, крупнейшим в мире экспортером и вторым по величине импортером, Китай придает уверенность в перспективах развития глобальной экономики. Кроме крупнейшей индексной компании MSCI некоторые международные финансовые структуры, такие как МВФ, рассматривают Китай в качестве единственного экономического субъекта, от которого можно ожидать роста мировой экономики.

Мировое доверие к китайской экономике тесно связанно с концепцией, которой всегда придерживается Китай в своем развитии: добросовестно выполнять свои планы. Руководствуясь данной концепцией, Китай уделяет пристальное внимание собственному экономическому развитию. 30 процентов роста мировой экономики зависит от вклада Китая. В прошлом году ВВП Китая превысил 90 триллионов юаней, ВВП на душу населения составлял около 10 тысяч долларов, объем экспорта и импорта превысил 30 триллионов юаней.

С начала 2019 года, в условиях развернувшейся торговой войны между США и КНР, Китай подвергся экстремальному давлению со стороны администрации США. Даже в этот трудный момент Китай стремится к развитию своей национальной экономики. В Китае уверены, что только обеспечение собственного развития сможет способствовать росту мировой экономики. За первые пять месяцев с.г. китайская экономика сохранила устойчивое и динамичное развитие, что придало международному сообществу уверенности в перспективах глобальной экономики. Ее по-прежнему рассматривают как фактор устойчивого развития мировой экономики и двигатель ее дальнейшего роста.

Недавно, анализируя характеристики экономического развития страны за первые 4 месяца этого года, замглавы Государственного комитета КНР по делам развития и реформ Нин Цзичжэ отметил, что в этот промежуток времени китайская экономика демонстрировала стабильность в пяти сферах: экономический рост, реальный сектор экономики, трудоустройство, цены на рынке, международные платежи. Это говорит о том, что стабильно развивающийся Китай представляет собой для других стран мира надежного партнера, сотрудничество с которым приведет к общему развитию.

Вице-премьер Сингапура Хэн Сви Квит, завершивший недавно свою поездку в Китай, сказал, что он с оптимизмом оценивает экономическое развитие Сингапура, поскольку развитие Китая приносит благо самому китайскому народу, и придает мощный импульс развитию экономики Азии. В то же время Сингапур, находящийся в центре активной жизни Азии, непременно получит выгоду от стремительного развития самой Азии.

Как известно, около половины компаний, подвергшихся негативному влиянию решения США о повышении таможенных пошлин в отношении импортируемых из Китая товаров на сумму в 200 миллиардов долларов США, являются компаниями с иностранным капиталом. Среди них немало американских компаний. Недавно в Шанхае представитель мирового гиганта-поставщика алюминиевых изделий Novelis, штаб-квартира которого расположена в Атланте, заявил, что согласно графику, к концу этого года будет сдан в эксплуатацию завод в городе Чанчжоу китайской провинции Цзянсу, в который компания дополнительно вложила 180 миллионов долларов. В будущем завод будет поставлять свою продукцию заводу компании Tesla в Шанхае, а также будет участвовать в проектах по производству автомобилей на новых источниках энергии других марок, таких, как NIO, BYD и SAIC MOTOR. Как заявил один из высокопоставленных представителей компании, Novelis по-прежнему полон уверенности в перспективах развития рынка Китая в качестве крупнейшего в мире авторынка (как для производства, так и для сбыта), и надеется, что торговые трения не помешают стабильному развитию компании.

Такого мнения придерживается не только компания Novelis. "С китайской экономикой все будет в порядке", "Китай сможет успешно делать свое дело", - таково общее мнение американских компаний, работающих в Китае и почувствовавших на себе влияние торговых трений между Китаем и США.

В середине мая Американская торговая палата в Китае и Американская торговая палата в Шанхае совместно провели опрос около 250 американских кампаний в Китае. Результаты опроса показывает, что более 80 процентов респондентов заявили о негативном влиянии повышения таможенных пошлин американской стороной, хотя они принимают контрмеры - стали уделять еще больше внимания китайскому рынку.

Уверенность международных организаций, иностранных руководителей и транснациональных корпораций в развитии Китая происходит из полной уверенности китайцев в перспективах развития своей страны и ее экономики. Постоянно улучшающаяся инфраструктура, цельная система производства, постоянно активизирующаяся деловая среда, внедрение новых технологий, потребительский рынок с неограниченным потенциалом и трудолюбие китайского народа создают Китай, полный жизненных сил. Идя вперед и взаимодействуя с миром, Китай станет более открытым и инклюзивным. Страна готова взаимодействовать с миром на взаимовыгодных условиях.