МИД: РФ обеспокоена появлением фейковых материалов о химатаках в Идлибе

В ходе своего выступления на заседании Совета безопасности ООН замглавы МИД России Сергей Вершинин подчеркнул, что Москва озабочена публикацией сфабрикованных террористами материалов о применении правительством Сирии в провинции Идлиб химического оружия.

"Особую озабоченность вызывает стремление руководства террористов использовать для обострения ситуации сфабрикованные материалы, в том числе о якобы применении правительственными силами химического оружия. По имеющейся информации, в составе террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам" для цели инсценировки химатак создана отдельная структура, которая получила название "химическое крыло", - отметил российский дипломат.

Кроме того, Вершинин обратил внимание на то, что Совет должен задуматься судьбе миллионов мирных жителей сирийского Идлиба, плененных террористами. "Представитель генсека задала вопрос о том, что нужно делать, чтобы защитить мирных жителей. Этот вопрос требует размышлений и наших действий. Но и у меня есть вопрос: что можно и нужно делать Совету Безопасности, чтобы миллионы людей в Идлибе перестали быть заложниками террористов? О том, что это террористы, я думаю, ни у кого из нас нет сомнений", - заключил замглавы МИД.