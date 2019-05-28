"Милан" уволил главного тренера

Новости

В Сирии опасаются химатаки террористов с заминированными машинами 22:56
На Украине исчезли серверы с секретной информацией СНБО 22:52
Экс-глава Генштаба Украины рассказал, как Крым едва не "деоккупировали" 22:23
Сирийская армия отбила атаку боевиков на населенный пункт в Хаме 22:23
В Москве велосипедист попал в массовое ДТП 21:56
В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации 21:45
СМИ: Как минимум 20 человек стали жертвами ДТП в Мали 21:29
На Украине 16 школьников госпитализированы после ДТП с микроавтобусом 20:51
В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс 20:44
СМИ: Россиянкой на видео со Штрахе оказалась студентка из Боснии 20:31
Экс-глава Росграницы Безделов стал фигурантом нового уголовного дела 20:23
В Гидрометцентре опровергли информацию о торнадо и смерчах в Москве 20:18
Россияне Хачанов и Блинкова вышли во второй круг "Ролан Гаррос" 19:53
В центре Петербурга появилось второе "общественное пианино" 19:31
Три жительницы Ростова задержаны за убийство мужчины 19:30
Житель Волгоградской области задержан за попытку сжечь сожительницу 19:29
В Kia и Hyundai прокомментировали жалобу в адрес краснодарских судов 19:16
Экс-главе ФСИН Реймеру отказали в досрочном освобождении 19:14
МИД: РФ обеспокоена появлением фейковых материалов о химатаках в Идлибе 19:10
Российский сотрудник ООН получил серьезные травмы головы в Косово 19:10
В Совфеде ответили на инициативу Волкера по переговорам с РФ 19:10
В Госдуме назвали последствия возвращения Саакашвили гражданства Украины 18:59
Фанаты "Игры престолов" определили "короля второго плана" 18:59
Генсек ООН примет участие в ПМЭФ-2019 18:58
Российские авиакомпании за четыре месяца 2019 г. увеличили перевозки на 12% 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 22:14
Рубрика: Спорт

Грустный Гаттузо

"Милан" уволил главного тренера
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 114(7872)
Футбольный клуб "Милан" объявил об уходе с поста главного тренера Дженнаро Гаттузо. Контракт с бывшим полузащитником "красно-черных" расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Решение об увольнении было принято накануне после встречи Гаттузо с исполнительным директором "Милана" Иваном Газидисом. Что интересно - специалист отказался от 90 процентов зарплаты, которая была положена ему до конца срока истечения контракта, рассчитанного до лета 2021 года.

Уход Гаттузо из "Милана" не стал сюрпризом. Он не выполнил главную задачу на сезон - возвращение в Лигу чемпионов. Клуб занял пятое место в итальянском первенстве и уже шестой раз подряд не примет участие в главном еврокубковом турнире.

"Локомотив" расторг контракт с полузащитником Игорем Денисовым

По словам Гаттузо, сейчас он психологически разбит. Но при этом итальянец поблагодарил команду, работавшую с ним последние полтора года.

- Было нелегко уйти. При этом я понимал: мне необходимо отдохнуть, - признался Дженнаро. - Не было определенного момента, когда это решение созрело. Это сумма всех 18 месяцев в качестве тренера команды. В прошедшие полтора года я почти не спал, и сейчас я психологически разбит. Такие моменты я должен учесть на будущее. И все же мне грустно покидать этот клуб.

Кто станет преемником Гаттузо - неизвестно. Называются разные имена, в том числе и бывший рулевой "Милана" Массимилиано Аллегри, покинувший "Ювентус" несколькими днями ранее. Что касается Дженнаро, то в его приглашении заинтересованы "Фиорентина" и "Сампдория". 

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Милан"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо