"Милан" уволил главного тренера

Футбольный клуб "Милан" объявил об уходе с поста главного тренера Дженнаро Гаттузо. Контракт с бывшим полузащитником "красно-черных" расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Решение об увольнении было принято накануне после встречи Гаттузо с исполнительным директором "Милана" Иваном Газидисом. Что интересно - специалист отказался от 90 процентов зарплаты, которая была положена ему до конца срока истечения контракта, рассчитанного до лета 2021 года.

Уход Гаттузо из "Милана" не стал сюрпризом. Он не выполнил главную задачу на сезон - возвращение в Лигу чемпионов. Клуб занял пятое место в итальянском первенстве и уже шестой раз подряд не примет участие в главном еврокубковом турнире.

По словам Гаттузо, сейчас он психологически разбит. Но при этом итальянец поблагодарил команду, работавшую с ним последние полтора года.

- Было нелегко уйти. При этом я понимал: мне необходимо отдохнуть, - признался Дженнаро. - Не было определенного момента, когда это решение созрело. Это сумма всех 18 месяцев в качестве тренера команды. В прошедшие полтора года я почти не спал, и сейчас я психологически разбит. Такие моменты я должен учесть на будущее. И все же мне грустно покидать этот клуб.

Кто станет преемником Гаттузо - неизвестно. Называются разные имена, в том числе и бывший рулевой "Милана" Массимилиано Аллегри, покинувший "Ювентус" несколькими днями ранее. Что касается Дженнаро, то в его приглашении заинтересованы "Фиорентина" и "Сампдория".