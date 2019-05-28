Сейчас граждане, которые не в ладах с законом, могут получить утерянный (испорченный, просроченный или украденный) паспорт только в колонии. Пока же длится расследование и человек находится в следственном изоляторе, такой возможности у него нет.
Это приводит не только к тому, что арестант не может вступить в брак, оформить пенсию, инвалидность, наследство или выписать доверенность, но и, самое главное, - к невозможности изменения меры пресечения на более мягкую.
Выпустить из СИЗО под домашний арест или подписку о невыезде "беспаспортного" подозреваемого, обвиняемого или подсудимого следователи и суды даже при желании не могут. Потому что, если нет у человека паспорта, то негоже его такого, совсем без документов, выпускать.
О недавнем обсуждении в минюсте законодательной инициативы, предусматривающей необходимость выдачи паспортов заключенным СИЗО, рассказала член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева. Она приняла участие в ведомственном совещании.
По словам правозащитницы, в настоящее время ФСИН по закону не обязана оформлять паспорта заключенным в СИЗО. Начальники следственных изоляторов любят повторять арестантам, что "вот осудят вас, приедете в колонию, и уже там сделают вам паспорт". "Убедить их хотя бы в качестве исключения помочь с паспортом конкретному заключенному весьма сложно, и формально представители службы исполнения наказаний правы", - отмечает Меркачева.
В 2018 году сотрудники ФСИН оформили 48 858 паспортов гражданам России, находящимся в заключении. Все они - обитатели российских колоний, то есть граждане, уже получившие приговор суда и отбывающие наказание. Из них примерно треть осужденных получили новый документ в связи с достижением предельного возраста. С подследственными ситуация иная. У них пока нет возможности получить новый паспорт, находясь за решеткой.
По данным Евы Меркачевой, у примерно 26 тысяч содержащихся под стражей в СИЗО в личных делах отсутствует паспорт гражданина РФ. А это почти четверть от общего числа населения всех российских следственных изоляторов. Из них примерно 9 тысяч человек заявили, что потеряли паспорт еще на воле. Некоторые арестанты уверяют, что паспорт находится у следователя и тот не отдает им его по какой-то причине. Якобы это отличная уловка, чтобы не выпускать подследственного до суда.
Минюст предлагает дать право каждому заключенному подавать через администрацию СИЗО заявление о выдаче (или замене) паспорта. Оформление - оплата госпошлины - будет производиться за деньги арестанта. Если же его лицевой счет окажется пуст и родственники не помогут, расходы покроет государство.
"Инициатива полезная, хотя бы потому, что сегодня из-за невозможности получения или замены паспорта страдают дети подследственных, которым родственники попросту не могут оформить согласие на выезд ребенка за границу", - отмечает адвокат Андрей Орлов.
Алексей Лобарев, председатель комиссии Общественного совета при ФСИН России, ветеран Московского уголовного розыска:
- Считаю, что подозреваемые, обвиняемые, задержанные граждане, находящиеся в СИЗО пенитенциарной системы, обязательно должны иметь паспорта. Бывают случаи, что при оперативных задержаниях, грабежах, кражах, обысках, залогах у людей пропадают личные документы, в том числе и паспорта. Гражданину, находящемуся под стражей и ограниченному в свободе передвижения, телефонной и мобильной связи, очень тяжело найти или восстановить свой паспорт. Часто следователи не хотят или не могут вернуть паспорт в связи с передачей дел в другие территориальные правоохранительные, судебные или следственные органы, объединения разных уголовных дел, или проведения документальных экспертиз для подтверждения личности подозреваемых. Имеются отдельные случаи, когда по паспортам граждан, находящихся в СИЗО, мошенниками проводились сделки с недвижимостью, у нотариусов подделывались подписи и записи, брались кредиты в банках. Надо помнить, что вина задержанных и подозреваемых ещё не доказана. С целью исключения противоправных мошеннических действий с паспортами данной категорией граждан, а также для решения ими своих социально-бытовых и личных вопросов, целесообразно таким гражданам оформлять новые паспорта в СИЗО. При этом следует предусмотреть обязательное аннулирование в базе данных паспортной службы старых документов, следует также оперативно сообщать в соответствующие гражданские и государственные органы информацию о замене паспортов.
В то же время не исключаю, что при реализации такой инициативы могут возникнуть проблемы, в первую очередь связанные с изысканием дополнительных финансовых средств.
Официальный комментарий Министерства юстиции России:
- В настоящее время в отношении осужденных уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации предусмотрены положения, возлагающие на администрацию исправительного учреждения обязанность принимать меры по получению указанной категорией лиц паспортов (при их отсутствии). При этом в отношении подозреваемых, обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, такие положения отсутствуют. В целях обеспечения социальной поддержки, защиты прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, Минюстом России разрабатывается проект федерального закона "О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".
Законопроект наделяет подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений правом обращаться через администрацию следственного изолятора с заявлением о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Принятие соответствующего законодательного акта позволит подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений обеспечить возможность прохождения ими процедуры установления (подтверждения) инвалидности, заключения брака, участия в гражданско-правовых сделках и др.
По результатам состоявшегося 27 мая 2019 года в Минюсте России совещания с заинтересованными госорганами в целях выработки согласованной позиции законопроект будет доработан и после размещен на официальном сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения.
*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"