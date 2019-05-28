Разрешить выдачу общегражданских российских паспортов обитателям следственных изоляторов предложили правоведы Министерства юстиции России. Ими были подготовлены соответствующие изменения в Федеральный закон "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Сейчас граждане, которые не в ладах с законом, могут получить утерянный (испорченный, просроченный или украденный) паспорт только в колонии. Пока же длится расследование и человек находится в следственном изоляторе, такой возможности у него нет.

Это приводит не только к тому, что арестант не может вступить в брак, оформить пенсию, инвалидность, наследство или выписать доверенность, но и, самое главное, - к невозможности изменения меры пресечения на более мягкую.

Выпустить из СИЗО под домашний арест или подписку о невыезде "беспаспортного" подозреваемого, обвиняемого или подсудимого следователи и суды даже при желании не могут. Потому что, если нет у человека паспорта, то негоже его такого, совсем без документов, выпускать.

О недавнем обсуждении в минюсте законодательной инициативы, предусматривающей необходимость выдачи паспортов заключенным СИЗО, рассказала член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева. Она приняла участие в ведомственном совещании.

По словам правозащитницы, в настоящее время ФСИН по закону не обязана оформлять паспорта заключенным в СИЗО. Начальники следственных изоляторов любят повторять арестантам, что "вот осудят вас, приедете в колонию, и уже там сделают вам паспорт". "Убедить их хотя бы в качестве исключения помочь с паспортом конкретному заключенному весьма сложно, и формально представители службы исполнения наказаний правы", - отмечает Меркачева.

В 2018 году сотрудники ФСИН оформили 48 858 паспортов гражданам России, находящимся в заключении. Все они - обитатели российских колоний, то есть граждане, уже получившие приговор суда и отбывающие наказание. Из них примерно треть осужденных получили новый документ в связи с достижением предельного возраста. С подследственными ситуация иная. У них пока нет возможности получить новый паспорт, находясь за решеткой.

По данным Евы Меркачевой, у примерно 26 тысяч содержащихся под стражей в СИЗО в личных делах отсутствует паспорт гражданина РФ. А это почти четверть от общего числа населения всех российских следственных изоляторов. Из них примерно 9 тысяч человек заявили, что потеряли паспорт еще на воле. Некоторые арестанты уверяют, что паспорт находится у следователя и тот не отдает им его по какой-то причине. Якобы это отличная уловка, чтобы не выпускать подследственного до суда.

Оплату госпошлины произведут за счет средств арестанта. Если их нет, расходы покроет государство

Минюст предлагает дать право каждому заключенному подавать через администрацию СИЗО заявление о выдаче (или замене) паспорта. Оформление - оплата госпошлины - будет производиться за деньги арестанта. Если же его лицевой счет окажется пуст и родственники не помогут, расходы покроет государство.

"Инициатива полезная, хотя бы потому, что сегодня из-за невозможности получения или замены паспорта страдают дети подследственных, которым родственники попросту не могут оформить согласие на выезд ребенка за границу", - отмечает адвокат Андрей Орлов.

Комментарий

Алексей Лобарев, председатель комиссии Общественного совета при ФСИН России, ветеран Московского уголовного розыска:

- Считаю, что подозреваемые, обвиняемые, задержанные граждане, находящиеся в СИЗО пенитенциарной системы, обязательно должны иметь паспорта. Бывают случаи, что при оперативных задержаниях, грабежах, кражах, обысках, залогах у людей пропадают личные документы, в том числе и паспорта. Гражданину, находящемуся под стражей и ограниченному в свободе передвижения, телефонной и мобильной связи, очень тяжело найти или восстановить свой паспорт. Часто следователи не хотят или не могут вернуть паспорт в связи с передачей дел в другие территориальные правоохранительные, судебные или следственные органы, объединения разных уголовных дел, или проведения документальных экспертиз для подтверждения личности подозреваемых. Имеются отдельные случаи, когда по паспортам граждан, находящихся в СИЗО, мошенниками проводились сделки с недвижимостью, у нотариусов подделывались подписи и записи, брались кредиты в банках. Надо помнить, что вина задержанных и подозреваемых ещё не доказана. С целью исключения противоправных мошеннических действий с паспортами данной категорией граждан, а также для решения ими своих социально-бытовых и личных вопросов, целесообразно таким гражданам оформлять новые паспорта в СИЗО. При этом следует предусмотреть обязательное аннулирование в базе данных паспортной службы старых документов, следует также оперативно сообщать в соответствующие гражданские и государственные органы информацию о замене паспортов.

В то же время не исключаю, что при реализации такой инициативы могут возникнуть проблемы, в первую очередь связанные с изысканием дополнительных финансовых средств.

Официальный комментарий Министерства юстиции России:

- В настоящее время в отношении осужденных уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации предусмотрены положения, возлагающие на администрацию исправительного учреждения обязанность принимать меры по получению указанной категорией лиц паспортов (при их отсутствии). При этом в отношении подозреваемых, обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, такие положения отсутствуют. В целях обеспечения социальной поддержки, защиты прав и законных интересов лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы, Минюстом России разрабатывается проект федерального закона "О внесении изменения в статью 17 Федерального закона "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений".

Законопроект наделяет подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений правом обращаться через администрацию следственного изолятора с заявлением о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Принятие соответствующего законодательного акта позволит подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений обеспечить возможность прохождения ими процедуры установления (подтверждения) инвалидности, заключения брака, участия в гражданско-правовых сделках и др.

По результатам состоявшегося 27 мая 2019 года в Минюсте России совещания с заинтересованными госорганами в целях выработки согласованной позиции законопроект будет доработан и после размещен на официальном сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"