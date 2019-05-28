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28.05.2019 19:57
Рубрика: Экономика

Минкомсвязь назвала требования к операторам связи для защиты Рунета

Текст: Юлия Кривошапко

Минкомсвязь разработала требования, которым должны будут соответствовать системы управления сетями связи операторов для обеспечения устойчивой работы российского сегмента интернета и его защиты от угроз. Проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов для общественного обсуждения.

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Как следует из документа, система должна обеспечивать мониторинг работы сети, чтобы оператор мог вовремя обнаружить возможную угрозу и устранить. Кроме того, она должна позволять вносить корректировку в маршрутизацию трафика, если будет принято решение о переходе на централизованное управление сетью.

При этом операторы должны будут принять меры, исключающие возможность несанкционированного доступа, как к самой системе, так и к информации о ней. Данные о работе сети, которые будет собирать система управления, должны будут храниться в течение трех лет. Об этом должны будут позаботиться сами операторы. От них также потребуется создать дежурно-диспетчерские службы. Контакты ответственных лиц дежурной смены таких служб будут передаваться в Роскомнадзор.

Уточняется, что операторы связи, обслуживающиеся от 500 до двух тысяч абонентов, обязаны будут организовать работу дежурных смен по 8-часовому графику 5 дней в неделю. Дежурным сменам более крупных операторов, покрывающих несколько регионов, придется работать круглосуточно. На операторов связи, оказывающих услуги связи на территории одного муниципального образования абонентам, число которых не превышает 500 человек, требования приказа Минкомсвязи распространяться не будут.

Фото: CarlosAndresantos / iStock
"РГ" публикует поправки о создании условий для устойчивой работы Рунета

1 мая президент России Владимир Путин подписал закон об устойчивой работе Рунета. Документ подразумевает создание независимой инфраструктуры для бесперебойной работы интернета в России.

При появлении угрозы Роскомнадзор сможет брать на себя централизованное управление российским сегментом интернета. Для этого будет создан центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Основные нормы закона вступят в силу в ноябре 2019 года, еще часть - в январе 2021-го.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязи Законодательство об интернете
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