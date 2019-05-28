Минобороны и Тимати представили новую коллекцию одежды для армии

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ состоялась премьера новой коллекции одежды для российской армии. Как сообщает ТАСС, дизайн был разработан при сотрудничестве Минобороны и бренда рэпера Тимати. На показе присутствовал министр обороны Сергей Шойгу.

"В результате нашего симбиоза родилась потрясающая, очень важная коллекция, которую наша команда готовила более полугода", - заявил Тимати, поблагодарив министра за возможность реализовать свою инициативу. После чего рэпер презентовал Шойгу фирменную военную куртку, выполненную по уникальному эскизу в единственном экземпляре.

Линия одежды носит название "Черная звезда". В ней представлены шорты, брюки, платья, футболки, кепки, толстовки и другие предметы одежды, выполненные в стиле милитари. Отмечается, что все вещи отличает не только комфортный крой, но и функциональность.

Купить одежду из новой коллекции можно будет уже в мае в сети магазинов "Армия России", работающих под эгидой Минобороны.