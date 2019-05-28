Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей на ипотеку

Госдума приняла в первом чтении законопроект о компенсации многодетным семьям по ипотеке. Сумму в размере 450 тысяч рублей на эти цели получат те заемщики, у которых после 1 января нынешнего года родится третий или последующий ребенок.

Инициатива была подготовлена по поручению президента РФ и поддержана представителями всех думских фракций. Законопроект внесли спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко.

Комментируя инициативу журналистам, глава нижней палаты обратил внимание на то, что закон будет иметь обратную силу и начнет действовать с 1 января 2019 года, то есть коснется семей, где пополнение случится в этом году. Необходимые для реализации поручения средства уже есть, заверил он.

Согласно пояснительной записке, срок действия нового закона охватывает ближайшие три года. Как пояснил депутатам глава профильного комитета по финрынку Анатолий Аксаков, после этого срок действия нововведения может быть продлен, исходя из того, "будут ли соответствующие средства в бюджете".

Парламентарий также рассказал механизм выделения компенсаций. По его словам, семья будет обращаться в банк, а кредитная организация затем - в "Дом.рф". После этого единый институт развития в жилищной сфере проверит предоставленные сведения, и в случае успеха банк перечислит деньги.

"Сумма может быть менее 450 тысяч, если семье требуется меньше для погашения обязательств, которые есть у заемщика перед кредитной организацией", - пояснил глава комитета.

Компенсацию можно будет получать неоднократно. "Если у вас родится четвертый или десятый ребенок, то никаких ограничений в законе нет, так что работайте", - поднял настроение коллегам Аксаков.

Ко второму чтению кабмин и Администрация президента предложили четко прописать в законе размер компенсации, кому она будет положена и т.п. Пока это сделано только в пояснительной записке. Этот недочет профильный комитет намерен исправить.

Если сложить новую компенсацию со средствами маткапитала, которые сегодня составляют 453 тысячи рублей, то это будет хорошее снижение ипотечного бремени, отметили депутаты.

Первый зампред комитета по финрынку Игорь Дивинский подчеркнул, что означенная сумма не будет подлежать налогообложению. В целом мера актуальная, заметил он, ведь число россиян начало сокращаться. "Поэтому семьям, решающимся на подвиг воспитывать троих и более детей, нужна наша помощь", - подчеркнул он.

Новшество, по его словам, станет частью системы жилищной поддержки многодетных семей - это также новые льготы по налогу на недвижимость и субсидирование ипотечной ставки.