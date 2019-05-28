На Украине 16 школьников госпитализированы после ДТП с микроавтобусом

На Украине в дорожно-транспортном происшествии пострадали 16 школьников из Полтавы. Они возвращались в микроавтобусе Mercedes Sprinter с экскурсии по Запорожью. Однако в Днепропетровской области произошло столкновение с грузовиком DAF.

"Полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием микроавтобуса, в салоне которого находились 16 школьников из города Полтава. Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра, их осматривают", - сообщила пресс-служба управления Национальной полиции Украины по региону.

В ведомстве добавили, что по меньшей мере двое детей получили переломы - руки и ключицы.

Виновные в ДТП пока не называются. Следователи работают на месте аварии с обоими водителями.