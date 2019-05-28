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28.05.2019 22:52
Рубрика: В мире

На Украине исчезли серверы с секретной информацией СНБО

На Украине обнаружили пропажу серверов с секретной информацией. Они исчезли из так называемой ситуационный комнаты Совета национальной безопасности и обороны Украины. Причем одновременно со сменой власти в стране.

Фото: president.gov.ua
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"Месяц назад [ситуационная комната СНБО] выглядела абсолютно по-другому, на всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам… Как видите, все было снято во время смены власти…" - приводит слова видеобращения нового секретаря СНБО Александра Данилюка РИА Новости.

Он добавил, что остались только "флаги, под которыми принимались решения во время совещаний".

Куда и зачем вывезли все серверы из ситуационной комнаты, Данилюк сказать затруднился.

Между тем бывший пресс-секретарь экс-президента Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что все оборудование в комнате было арендованным, причем на личные деньги главы государства. И теперь технику просто вернули владельцу.

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"Никакой конфиденциальной информации на серверах не сохранялось, доступ к ней обеспечивался только online", - отметил Цеголко.

По его словам, все данные, которые транслировались в ситуационной комнате, поступали из Пограничной службы, СБУ или налоговой и оставались на серверах этих организаций.

В мире экс-СССР Украина
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