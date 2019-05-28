На Украине пожаловались на бесполезность санкций ЕС против России

Украинский политик Дмитрий Спивак, являющийся руководителем платформы "Национальная стратегия развития", в эфире телеканала "112 Украина" заявил о бесполезности санкций Евросоюза против России.

"О каких европейских санкциях в отношении России идет речь, если Франция там строит завод Renault, Германия с Россией строит "Северный поток-2" и достроит, а Турбьерн Ягланд говорит о необходимости возвращения России в лоно, так сказать, Европейского союза. Поэтому все эти санкции номинальны, они абсолютно никак уже давно не действуют на экономику Российской Федерации", - пожаловался Спивак.

Политик также посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому быстрее сформировать и утвердить новую команду в МИД страны. По его мнению, Киеву необходимо быть готовым к тому, что тенденции в европейской политике в отношении "санкционного вопроса" в скором времени поменяются.