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28.05.2019 13:46
Рубрика: Экономика

Набиуллина выступила за уголовное наказание для нелегальных кредиторов

Текст: Татьяна Замахина
За создание нелегальных микрофинансовых и кредитных организаций необходимо ввести уголовную ответственность. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Тема поднималась в ходе собрания с фракцией "Единая Россия" в преддверии ежегодного отчета о работе регулятора в ГД.

Вопрос о деятельности нелегальных микрофинансовых организаций поднял депутат комитета ГД по финансовому рынку Алексей Изотов. Он сообщил, что граждане часто жалуются на такие конторы. "Сейчас значительно больше незаконных микрофинансовых организаций, чем законных", - пояснил депутат.

Фото: Pogonici / iStock
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Эльвира Набиуллина, реагируя на слова Изотова, заявила, что одно из ключевых направлений по наведению порядка на рынке финансовых услуг - это борьба с "черными кредиторами".

- Первое, что здесь необходимо сделать, - быстро выявить, чтобы нелегальные кредиторы не вовлекли в свою организацию максимальное количество людей, - заявила она, добавив, что за этот год выявляемость нелегальных кредиторов увеличилась на 70%.

Вторая предпринимаемая мера - это закрытие таких организаций.

- На наш взгляд, здесь нужно вводить уголовную ответственность, - добавила глава регулятора. - При выполнении поручений из Послания президента мы будем вносить соответствующие предложения.

Она выразила надежду, что Госдума поддержит ЦБ в этом плане.

- При этом надо быстро блокировать сайты. Законопроект по этому поводу сейчас в Думе, - сообщила глава Банка России.

Фото: Stevanovicigor / iStock
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Она пояснила, что основной способ привлечения клиентов в эти нелегальные организации - это интернет. Так что скорость блокировки сайтов - вопрос ключевой.

Набиуллина также отметила, что в каждом регионе ЦБ взаимодействует с правоохранительными органами, чтобы пресечь нелегальные операции. "Микрофинансовые организации в основном действуют на локальных рынках, здесь необходимо особое внимание", - пояснила председатель ЦБ.

Ранее, выступая в ГД, глава Банка России заявила о том, что ЦБ против запрета микрофинансирования. Дело в том, что в случае запрета люди могут пойти за займами как раз к нелегальным кредиторам. Надо не запрещать, а более пристально контролировать, считают в ЦБ.

Экономика Финансы Долги и кредиты Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы Центральный банк Законодательная власть Госдума Рынок кредитования
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