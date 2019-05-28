Не струсил. Один из ключевых партнеров возобновил партнерство с Huawei

Очевидно, что находящаяся в экономической осаде китайская Huawei переживает в настоящий момент не лучшие времена. На прошлой неделе президент США Дональд Трамп внес технологического гиганта из Китая в черный список, после чего крупные IT-корпорации, среди которых Google, Intel, Qualcomm и Broadcom, одна за другой объявили о прекращении сотрудничества.

Как сообщает ресурс Nikkei, компания Flex - крупнейший партнер по сборке смартфонов Huawei - в минувший четверг даже приостановила работу конвейеров и производственных линий. А непосредственно перед предприятием выстроилась огромная очередь из грузовых автомобилей с комплектующими.

Однако чуть позднее сборщик сообщил о возобновлении поставок "большей части продукции" и запуске работы конвейеров, что косвенно говорит об еще не до конца урегулированном вопросе выхода к прежнему "досанкционному" уровню производства.

Сама Huawei пока никак не комментирует эту ситуацию.

По информации источника, в этом году компания из Поднебесной уже выпустила около 85 миллионов смартфонов, что на 10 миллионов больше, чем за первую половину прошлого года.