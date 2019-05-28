Не только смартфоны. Xiaomi выпустила недорогой ноутбук RedmiBook 14

Вслед за Redmi K20 и K20 Pro компания Xiaomi выпустила под своим бюджетным брендом ноутбук. Модель получила название RedmiBook 14.

Как и уже присутствующие на рынке другие ноутбуки Xiaomi, новинка внешне напоминает Apple MacBook. Ноутбук заключен в цельнометаллический корпус и весит около полутора килограммов.

14-дюймовый дисплей устройства имеет разрешение 1920x1080 пикселей, в качестве центрального процессора используется Intel Core i7 восьмого поколения, работающий в паре с дискретной видеокартой Nvidia GeForce MX250 и восемью гигабайтами оперативной памяти.

RedmiBook 14 оснащается двумя разъемами USB 3.0 и одним USB 2.0, а также портом HDMI и миниджеком 3,5 мм. Поддерживается необычный способ разблокировки - при помощи браслета Mi Band. По заявлению Xiaomi, в автономном режиме ноутбук способен проработать до 10 часов.

Продажи новинки стартуют 11 июня. Версия с Intel Core i7 и диском SSD на 512 гигабайт обойдется в 4999 юаней (46800 рублей). Также будут доступны модификации попроще - с процессором Core i5 - 256-гигабайтная за 3999 юаней (37400 рублей) и 512-гигабайтная за 4299 юаней (40200 рублей).