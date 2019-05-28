Неймара лишили капитанской повязки в сборной Бразилии

Капитаном сборной Бразилии по футболу на предстоящем Кубке Америки будет защитник "Пари Сен-Жермен" Дани Алвес. Такое решение было принято главным тренером "желто-зеленых" Тите.

Сообщается, что специалист лично проинформировал об этом футболистов. Какой была реакция Неймара - неизвестно. К слову, в аналогичной ситуации бразилец оказался в "ПСЖ", где он тоже хотел быть капитаном, но, как признался рулевой парижан Томас Тухель, у Неймара "нет качеств вожака".

"Как по мне, у Неймара нет качеств, чтобы быть капитаном. Да, он наш лидер и креативный игрок. От его действий многое зависит. Но он не тот человек, который должен носить повязку", - уверен Тухель.

Добавим, что Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Хозяева турнира выступят в одной группе с Венесуэлой, Перу и Боливией.