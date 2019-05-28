Nvidia бесплатно раздаст улучшенную Quake II с осовремененной графикой

Компания Nvidia выпустила трейлер переиздания классического шутера Quake II.

Обновленная версия получила в названии приставку RTX - по имени семейства видеокарт технологического гиганта. Основная особенность новинки - улучшенная и осовремененная графика с поддержкой технологии трассировки лучей в режиме реального времени.

Надо признать, что разница в качестве текстур и освещении, продемонстрированная на видео, заметна невооруженным глазом. При этом стремительный геймплей за более чем 20-летнюю историю не устарел и по-прежнему может бросить вызов самым хардкорным геймерам.

Quake II RTX станет бесплатно доступна на ПК уже 6 июня.

Оригинальная Quake II вышла в 1997 году, а используемый в проекте движок id Tech 2 впоследствии стал основой для многих других знаменитых игр того времени.