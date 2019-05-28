Обнаружены части разбившегося японского истребителя F-35A

У побережья префектуры Аомори, на севере острова Хонсю, японские военные нашли фрагменты разбившегося 9 апреля самолета пятого поколения F-35A. Крыло и части двигателя стелс-истребителя оказались сильно повреждены.

Водолазы намерены продолжить поиски других фрагментов самолета, чтобы установить причины аварии.

"Найденные обломки подняты на поверхность, они сильно пострадали. Мы продолжим массированные поиски на дне, там еще имеются разбросанные фрагменты самолета", - заявил агентству Kyodo министр обороны Японии Такэси Ивая.

Напомним, что истребитель F-35A разбился 9 апреля в 135-ти километрах от побережья Японии. За штурвалом находился один из самых опытных пилотов Акинори Хосоми, который имел 3200 часов налета. К месту крушения был направлены американский патрульный противолодочный самолет P-8A и эсминец Stethem.

Кроме того, в спасательных мероприятиях приняли участие военные самолеты-разведчики U-2 и бомбардировщик B-52. С помощью американского судна "Ван Гог" спасателям удалось обнаружить часть "черного ящика", однако в нем отсутствовал носитель памяти. После чего представители США завершили свое участие в поисково-спасательной операции.

Точные причины гибели стелс-самолета неизвестны. По одной из версий, аварию спровоцировала нехватка кислорода в кабине истребителя.