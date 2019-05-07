В Японии обнаружили фрагменты черного ящика разбившегося F-35

В Японии обнаружили фрагменты бортовых самописцев разбившегося в акватории Тихого океана истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A. Об этом сообщает газета "Асахи симбун" со ссылкой на главу японского оборонного ведомства Такэси Ивая.

Части черного ящика удалось найти с помощью американского судна "Ван Гог", которое способно осуществлять поиски на больших глубинах. В настоящее время с находкой работают специалисты.

Напомним, что F-35A воздушных сил самообороны Японии разбился 9 апреля в 135 километрах от побережья префектуры Аомори.

Нештатная ситуация произошла в темное время суток спустя 28 минут после вылета во время отработки тренировочных действий. За штурвалом находился опытный пилот Акинори Хосоми, который в общей сложности имеет 3200 часов налета.

Пропавший истребитель приписан к военно-воздушной базе Мисава, где дислоцируется тринадцать единиц аналогичной техники.

В район ЧП для обеспечения поисковой операции были направлены американский патрульный противолодочный самолет P-8A и оснащенный системой Aegis эсминец USS Stethem, в задачи которых входит обнаружение подлодок. Кроме того, в мероприятиях приняли участие военные самолеты-разведчики U-2 и бомбардировщик B-52.

Столь внушительные силы использовались для предотвращения попыток зарубежных стран заполучить обломки самолета. Журналисты писали, что речь идет о Китае и России, которые заинтересованы в подробном изучении истребителя F-35A.