Патогены в молоке и мясе коров могут способствовать развитию рака

Может ли коровье молоко вызывать рак? Последовавшее за этим вопросом утверждение нобелевского лауреата по физиологии и медицине Харальда цур Хаузена и его коллег из Немецкого центра исследования рака (DKFZ) вызвало недавно настоящий переполох, пишет Augsburger Allgemeine.

Ученые обнаружили в коровьем молоке и говядине до сих пор неизвестные патогенные микроорганизмы, которые могут вызывать хроническое воспаление толстой кишки. За этим стоит высокий риск онкообразований в толстой кишке и, возможно, рака молочной железы и простаты. В странах с высоким потреблением молока и говядины высоки показатели рака толстой кишки, отметили исследователи.

Команда цур Хаузена исследовала кровь сотен европейских молочных коров и изучила молоко и молочные продукты из супермаркетов. Ученые также взяли образцы крови у здоровых людей и пациентов с колоректальным раком. Результат, по их мнению, очевиден: патогенные микроорганизмы были обнаружены не только в продуктах животного происхождения, но и в изученных клетках человека. Но пока нет безусловного доказательства того, что именно эти патогены - причина развития опухолей.

Ученые предполагают, что заражение патогенными микроорганизмами происходит уже в первый год жизни человека, потому что иммунная система годовалого ребенка недостаточно крепкая. Исходя из этого, они рекомендуют кормить малышей грудным молоком до года и не советуют слишком рано давать им продукты из коровьего молока. А отказ от коровьего молока и говядины в зрелом возрасте бесполезен: инфицирование патогенами уже произошло.

Федеральный институт оценки рисков (BfR, Германия), правда, считает утверждение Харальда цур Хаузена и его коллег из DKFZ преждевременным, полагая, что слишком мало данных для выводов и рекомендаций.

Таким образом, версия о канцерогенном свойстве отдельных компонентов молока все еще находится на начальном этапе исследования. По мнению независимых экспертов, срочно необходимы дальнейшие исследования инфекционных агентов молока и поиск убедительных доказательств, в какой степени эти патогены влияют на риск развития рака.