Павел Крашенинников: Не тяните с завещанием, иначе может оказаться поздно

С 1 июня вступает в силу закон, по которому люди могут воспользоваться новыми формами завещаний, каких прежде у нас не было. Это совместные завещания супругов и наследственные договоры. А еще одна новинка - наследственные фонды уже действуют с сентября прошлого года.

Каждый человек на склоне лет, а люди, связанные с рискованными профессиями - летчики, пожарные, да и обычные водители независимо от возраста задумываются: а если вдруг (все мы смертны!), то кому останется нажитое добро, квартира, дачный участок, машина, деньги? Не хотелось бы, чтобы все пошло прахом. Значит, надо как-то выразить свою волю, причем не только на словах, но и на бумаге.

Прежде было проще: жила семья и как бы само собой определялось - не станет родителей, вот это отойдет к сыну, это достанется дочке, а кое-что перепадет и внукам. Но теперь, когда на дворе рыночные отношения, а предметы и вещи стали иметь цену, лучше не полагаться на "авось". Жизнь каждый день подкидывает примеры, о которых стоит задуматься. Бабушка, чтобы внучка не мыкалась, вступая в наследство, решила подарить ей свою квартиру заранее. Оформили дарственную, и счастливая старушка укатила на лечение. А вернулась - оказалось, что внучка продала ее жилье, деньги ей срочно понадобились. И пошла горемычная искать себе угол...

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, доктор юридических наук, профессор Павел Крашенинников только что закончил работу над новой книгой "Наследственное право". Ее презентация состоится завтра, 30 мая, в редакции "Российской газеты". В книге популярно изложена вся история развития наследственных отношений с древнейших времен до наших дней. Особое внимание уделено тем новациям, которые появились в законодательстве и с 1 июня вступают в силу. Наш корреспондент попросил автора рассказать о новинках, чтобы наши читатели получили информацию, что называется, из первых уст - Крашенинников является одним из авторов этих законов.

Бабушка рядышком с дедушкой

Павел Крашенинников уделяет наследственному праву особое внимание. Фото: РИА Новости

Павел Владимирович, как обычно происходит наследование имущества и других ценностей?

Павел Крашенинников: До сегодняшних дней в нашем законодательстве имелись две формы: наследование по завещанию и по закону. Каждый вправе составить завещание, по которому имущество после его смерти перейдет одному или нескольким наследникам. Он свободен в своем выборе как наследников, так и размеров завещанного: может все свое состояние оставить одному человеку, а может поделить на части в любых пропорциях и завещать разным наследникам.

Если же умерший не оставил завещания, то происходит наследование по закону. Право на наследство получают родственники по очередности: муж (жена), дети, внуки, братья и сестры, бабушки и дедушки - всего закон устанавливает 8 очередей наследников. Наследование по завещанию имеет приоритет перед наследованием по закону. Оно может также изменяться по воле наследодателя, если тот решил, например, кого-то еще включить в число наследников, или изменить перечень, кому какое имущество завещает.

Но с 1 июня вступают в силу еще и новые формы наследования: совместное завещание супругов и наследственный договор.

Чем совместное завещание супругов отличается от обычного и какие преимущества оно дает людям?

Павел Крашенинников: Совместное завещание представляет собой общую волю супругов. Как правило, у них общее, совместно нажитое имущество, поэтому в случае смерти одного из них собственность придется делить, а уже затем решать вопрос о наследстве и наследниках. Если они еще при жизни полюбовно договорились о том, что кому завещают, ничего делить не придется, заранее определено, в какой последовательности и какое имущество переходит наследникам в зависимости от ситуации. Следовательно, меньше будет хлопот, а то и обид близких. Ведь не секрет, что между родственниками порой разворачиваются целые битвы за наследство, рушатся отношения между ними, остается горький осадок, если кто-то посчитает себя обойденным.

Закон предусматривает возможные изменения в жизни супругов уже после того, как они составили совместное завещание. Оно утрачивает силу в случае, если брак распался и расторгнут либо был по суду признан недействительным, а также если кто-то из участников завещания отказался от него.

А в чем отличие наследственного договора, кто и с кем его заключает?

Павел Крашенинников: У людей по жизни складываются разные ситуации. Допустим, по каким-то причинам в семье остался один родитель, да и у него со здоровьем не все гладко. А на попечении - старенькая мать, ребенок еще учится, имеются долги. Закон позволяет такому человеку заключить наследственный договор с любым лицом - родственником или добрым знакомым и определить в нем порядок перехода прав на имущество при соблюдении каких-то условий или требований. Скажем, такой наследник будет обязан содержать до конца дней старую женщину, оплачивать все расходы на образование оставшегося сына или дочки, погашать накопившиеся долги.

Что немаловажно, наследственный договор имеет приоритет над завещанием. То есть если наследодатель составил и то и другое, то наследство будет распределяться согласно наследственному договору.

Уже из названия "наследственный фонд" ясно, что это не для людей со среднестатистическим достатком. А для кого, для меценатов наподобие Саввы Морозова?

Павел Крашенинников: Есть и нынче состоятельные люди, которые хотят оставить о себе добрую память. Но смысл наследственного фонда не только в меценатстве. Откуда взялись знаменитые Нобелевские премии? Одноименный фонд управляет большими активами, оставленными по завещанию, там и зарабатываются средства на почетные награды.

Возможно также, что владелец крупной компании хочет уберечь ее от рисков после своего ухода - не очень доверяет деловым качествам своих наследников. Он может создать такой фонд и поручить руководство им доверенным лицам, определив, кому, сколько и на какие цели должна идти прибыль. И фирма не разорится, и дети будут сыты.

Кстати, закон о таких фондах вступил в силу с 1 сентября прошлого года, и жизнь показала, что он востребован.

В связи с появлением новых видов наследования не придется ли наследникам платить за полученное имущество или другие ценности?

Павел Крашенинников: Нотариус сообщает в налоговые органы о выдаче наследства. Но налог при вступлении в права наследника платить не нужно, его отменили уже более 10 лет назад. Единственный необходимый платеж - это оплата услуг нотариуса при оформлении свидетельства о праве на наследство. А в отдельных случаях, например при регистрации права собственности на недвижимость, нужно заплатить государственную пошлину. В остальном никаких затрат не потребуется.

Гораздо большие деньги люди платят, если завещания не осталось, а среди наследников нет согласия и тогда начинаются суды, экспертизы, услуги адвокатов. Но ведь люди как привыкли думать: что мне, завтра помирать, что ли? Успею... А бывает, кстати, нередко, что можно и не успеть.