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28.05.2019 21:11
Рубрика: Общество

"Банк" принес дивиденды

"Пенсионный банк вопросов" отмечен как лучший социальный проект
Текст: Мария Ивлева
Российская газета - Неделя № 115(7873)
Можно работать, просто выполняя свои обязанности. А можно вкладывать в дело креатив и стремление кому-то помочь. В живописном Завидово состоялась церемония награждения компаний, победивших в конкурсе лучших социальных проектов. Редакция "Российской газеты" вошла в число лауреатов: наш проект "Пенсионный банк вопросов" был отмечен дипломом и памятной статуэткой.
Награду редакции "Российской газеты" получили зам главного редактора Михаил Чкаников и политобозреватель Ирина Невинная. Фото: Архив "РГ" Награду редакции "Российской газеты" получили зам главного редактора Михаил Чкаников и политобозреватель Ирина Невинная. Фото: Архив "РГ"
Награду редакции "Российской газеты" получили зам главного редактора Михаил Чкаников и политобозреватель Ирина Невинная. Фото: Архив "РГ"

Всероссийская Ежегодная Программа и форум "Лучшие социальные проекты России" имеет уже солидный семилетний стаж. Это широкомасштабная площадка, которая собирает вместе представителей государства и бизнеса, приглашает их к диалогу и позволяет обмениваться опытом самых разных проектов.

Фото: iStock
Список работ и производств для получения пенсионной надбавки расширят

Проект "РГ" появился очень естественно, "сам собой". Когда правительство объявило, что в пенсионной системе грядут изменения, читатели стали звонить и писать нам, задавать вопросы. Было ясно, что дефицит четкой информации велик, и с этим нужно что-то делать. Так появился специальный раздел на сайте "РГ" с активной "кнопкой" для вопросов от читателей и ответов на них. А для аудитории, читающей бумажную газету, рубрика регулярно публиковалась в еженедельном выпуске.

"Тираж "РГ-Недели" 3,5 миллиона, вместе с членами семьи нас читают минимум 15 миллионов человек, поэтому рубрику "Пенсионный банк вопросов" мы разместили в еженедельнике, и, конечно, на сайте, - пояснил, получая награду, заместитель главного редактора "РГ" Михаил Чкаников. - Обращаться с вопросами также можно и на сайте, и по электронной почте, и обычным письмом. А для того чтобы ответы были исчерпывающими, мы договорились, что готовить их будем вместе с Пенсионным фондом, минтрудом, Рострудом".

Проект работает с сентября прошлого года, и закрывать рубрику мы не собираемся - будем и дальше держать наших читателей в курсе всех пенсионных событий и изменений.

Общество СМИ и соцсети "Российская газета"
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