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28.05.2019 18:15
Рубрика: Экономика

Карточные игры

Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате
Текст: Екатерина Ясакова
Платежные системы отказываются снижать комиссии при безналичной оплате в категории непродовольственных товаров. Об этом "Российской газете" рассказали в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) после очередной рабочей встречи по эквайрингу в Ассоциации банков России.

Ретейл и онлайн-торговля ведут давнюю борьбу с банками за заветный процент. Из-за этого есть риск повышения цен, ведь обслуживание карт продавцам обходится дорого, утверждают они.

"Ежегодно стоимость обслуживания выручки ретейлеров увеличивается на 10 процентов. Естественно увеличение издержек компании может влиять на цены", - отметил президент АКИТ Артем Соколов.

Как избежать ошибок при обмене валюты

По данным АКИТ, стоимость обслуживания безналичных платежей превышает стоимость обслуживания наличных в 6-9 раз. Логика такова, что если платежные системы не снижают комиссии, они, по сути, не стимулируют безналичные платежи, ведь торговцы нередко отказываются от этого вида оплаты в пользу наличных денег.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков не согласен с таким мнением. По его словам, сегодня у всех российских банков примерно одинаковая программа лояльности, которая так или иначе сводится к поощрению совершения безналичных покупок. Более того, получаемая комиссия как раз и тратится на стимулирование безналичного обращения.

Комиссии за обслуживание карт банки используют для развития программ лояльности

Например, банк может использовать эту комиссию на обслуживание кредитных карт с льготным периодом по начислению процентов. Человек пользуется картой и не платит проценты по кредиту 50-100 дней.

Если бы банки снизили процент комиссии, пришлось бы отказаться от подобных продуктов. А значит, торговые сети с большим оборотом, например магазины бытовой техники, потеряли бы покупателей, которые покупают товары в рассрочку.

Фото: iStock
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"Онлайн-торговля и ретейл заинтересованы в том, чтобы у компаний с большим оборотом комиссия была меньше. Нечто подобное есть у платежной системы НСПК с картами "Мир", у японской платежной системы JCB. MasterCard же не видит цели в этом и стимулирует безналичные платежи другими способами. Клиента можно привлечь скидками за постоянную оплату по картам, а платит чаще всего он в продуктовых магазинах. Visa пошла по другому направлению - снизила комиссию для микробизнеса с оборотом до 10 миллионов рублей в год. То есть все указывает на то, что стимулировать безналичные платежи в торговых сетях с большим оборотом менее выгодно с точки зрения вовлечения потребителя, так как он значительно реже совершает покупки в них", - рассказал Алексей Войлуков.

По его словам, большинство карт в России бесплатные, их выпуск и обслуживание ничего не стоят своим владельцам. В Европе же, где комиссия за эквайринг равна 0,2-0,3 процента, за годовое обслуживание карты человеку придется заплатить примерно 150 евро. Каждая выписка в банкомате также стоит денег.

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