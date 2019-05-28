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28.05.2019 19:55
Рубрика: Происшествия

Трагедия на дороге

Под Уссурийском перевернулся автобус с китайскими туристами
Текст: Анна Бондаренко
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
В страшной дорожной аварии, произошедшей 28 мая недалеко от Уссурийска, погибли два туриста из Китая, еще 19 получили травмы различной степени тяжести. Автобус, в котором находились 43 человека, ехал во Владивосток, где туристов ждали развлечения, экскурсия - словом, разнообразный отдых.
Автобус ехал во Владивосток, где туристов ждали развлечения и экскурсия. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Автобус ехал во Владивосток, где туристов ждали развлечения и экскурсия. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Автобус ехал во Владивосток, где туристов ждали развлечения и экскурсия. Фото: Пресс-служба администрации Приморского края

Что произошло в момент аварии, сейчас выясняют сотрудники полиции, которые по факту ДТП начали проверку. По предварительной информации, водителю резко стало плохо, он потерял управление, автобус съехал в кювет, все еще на приличной скорости снес стоящее на пути дерево и перевернулся. В турфирме "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами и чей представитель сразу же выехал на место, сообщили, что водитель - россиянин, у него большой - около 20 лет - стаж работы, и перед рейсом он проходил все необходимые проверки.

Фото: ГИБДД по Свердловской области
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Первоначально, кстати, говорили, что водитель погиб, но как выяснилась позже, он остался жив, у него сотрясение мозга. Погибли же два гражданина КНР, 19 человек, по данным регионального управления МВД, получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие с места происшествия эвакуированы и доставлены в больницы. Медики диагностировали у них переломы, ушибы внутренних органов, черепно-мозговые травмы.

- Шестеро их них находятся в тяжелом состоянии, они доставлены в больницу Уссурийска, и им оказана необходимая помощь. Остальных пассажиров также привезли в больницу для освидетельствования, осмотра на предмет мелких травм, оказания первой необходимой помощи", - рассказал побывавший на месте ДТП губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также генеральному консулу КНР во Владивостоке Янь Вэньбиню.

"Диалог народов" разместит всех туристов в гостиницах, а также, пообещал Олег Кожемяко, будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину.

По предварительной информации, водителю резко стало плохо, он потерял управление, автобус съехал в кювет и перевернулся

Между тем в Ространснадзоре заявили, что проведут проверку предприятия-перевозчика. Специалисты ведомства вместе с представителями других экстренных служб выехали на место, где уже установили, что перевозчик имеет лицензию.

- По факту ДТП Ространснадзором будет проведена проверка предприятия-перевозчика "Автоколонна 1887" г. Владивостока", - отметили в Ространснадзоре.

Как показала проверка, проведенная Госавтоинспекцией Уссурийска, вся документация компании-перевозчика - в порядке. По результатам проверки в УМВД примут решение о возбуждении уголовного дела.

Справка "РГ"

В прошлом году Приморье посетили около 780 тысяч иностранных туристов, и самым массовым был турпоток из Китая. Оттуда приехали более 420 тысяч человек, причем 365,5 тысячи - исключительно с туристическими целями. Туристы, попавшие 28 мая в аварию, ехали в Приморье в рамках межправительственного соглашения между РФ и КНР об обмене туристскими группами.

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