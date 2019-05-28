Среди выступавших на недавней встрече президента России с молодыми учеными и обладателями мегагрантов была и Полина Шлапакова, которая учится на факультете фундаментальной медицины МГУ. С ней беседовал корреспондент "РГ".

После того как встречу молодых ученых с президентом России показали по телевидению, вас, наверное, узнают на улице? Знакомые замучили вопросами? Что спрашивают?

Полина Шлапакова: Про узнают на улице, вы, конечно, шутите. А коллеги спрашивают, как я вообще попала на эту встречу. Честно признаюсь, не знаю, почему оказалась среди участников. Из получивших гранты президента есть куда более титулованные, но, видимо, мне улыбнулась удача. Надеюсь, эта встреча будет для меня стимулом для дальнейшего развития.

Собственно о важности подобных встреч, например, в образовательном центре "Сириус", я и сказала президенту. У себя в Челябинске, откуда я родом, могла только мечтать о том, чтобы познакомиться и поговорить в неформальной обстановке с учеными, которые публикуются в самых престижных научных журналах Science, Nature. И все то интересное, что они нам объясняют, мы потом, приезжая в свои регионы, преподаем, рассказываем школьникам.

Скажем, в "Сириусе" я познакомилась с профессором Евгением Ивановичем Рогаевым из Института общей генетики, который ведет исследования мирового уровня в области когнитивных наук, в частности болезни Альцгеймера. Он много рассказывает о молекулярных механизмах, связанных с мозгом. Там же мне очень повезло, я несколько раз общалась с профессором Леонидом Леонидовичем Морозом. Он работает с одним из самых авторитетных в мире ученых в области исследований мозга - Эриком Канделем, который получил недавно Нобелевскую премию. Его книгой "В поисках памяти" зачитываюсь.

Почему, поступая в вуз, вы выбрали факультет с довольно странным названием - фундаментальная медицина? Кстати, сколько баллов набрали при поступлении?

Полина Шлапакова: Меня всегда интересовали науки о мозге. Когда стала читать серьезные статьи и книги, обратила внимание, что многие авторы имеют еще и медицинское образование. Опыт клинической работы помогает им лучше взаимодействовать с практикующими врачами. Это крайне важно в такой сфере, как когнитивные науки. А факультет фундаментальной медицины дает как раз такое многостороннее образование. Что касается проходных баллов при поступлении в МГУ, то я принята как победитель олимпиады.

С детства меня учили развивать навык к самообразованию. Кстати, к олимпиадам я готовилась сама, не было никаких репетиторов

Какими научными исследованиями сейчас занимаетесь?

Полина Шлапакова: На кафедре физиологии человека и животных мы изучаем фармакологические модели аутизма. Имитируем у крыс аутическое состояние и наблюдаем за их поведением с помощью специальных тестов. Например, у них может быть повышен уровень тревожности, снижен уровень социального взаимодействия, появляются расстройства моторики. Затем вводим различные препараты, например, нейропептиды и антидепрессанты, которые корректируют аутическое состояние. Цель - понять механизм аутизма и его лечения. Все это пока слабо изучено.

Но курсовую работу буду писать в Научном центре неврологии. Тема - боковой амиотрофический склероз. Речь идет о применении неинвазивных методов лечения и реабилитации нейроболезней. Это, в частности, лечение с помощью магнитного поля.

Когда же у вас есть время и учиться, и вести исследования сразу по двум сложнейшим научным направлениям?

Полина Шлапакова: Еще я преподаю в онлайн-школе "Фоксфорд", где мы читаем курсы для детей, которые хотят поступать в медицинские вузы. Кроме того, в рамках Ассоциации победителей веду курс "Галактика мозга", популярно рассказываю про его устройство, удивительные возможности, про его болезни, об открытиях в когнитивных науках.

Может, и на скрипке играете?

Полина Шлапакова: Не играю. В свободное время танцую, больше всего люблю лайтинг, рисую на стенах, стихи пишу.

Откуда при такой плотной нагрузке еще свободное время?

Полина Шлапакова: Умение планировать у меня с детства. Мама водила в десяток кружков, стремилась, чтобы мое развитие было многосторонним. Учила правильно выбирать и анализировать информацию, а главное - заниматься самообразованием. Кстати, к олимпиадам я готовилась сама, не было никаких репетиторов. Сейчас призываю школьников развивать навык к самообразованию. На своем примере и некоторых моих знакомых рассказываю, что оно помогает поступить в любой, самый престижный вуз.