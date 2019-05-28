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28.05.2019 18:01
Рубрика: Экономика

Рыбу ждем

Бизнес хочет увеличить потребление рыбы в стране, но хватит ли ее?
Текст: Евгений Гайва
Рыбы надо есть больше, россияне ее явно недоедают, уверены рыбопромышленники. И написали письмо с настоятельной просьбой внести рыбу и рыбопродукты в Стратегию формирования здорового образа жизни на период до 2025 года. Минздрав сейчас готовит проект этого документа.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рыбный союз подготовил письмо с предложениями (есть в распоряжении "РГ"). Речь идет о нормах потребления, которые рекомендует Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). По данным Росстата, каждый россиянин в год съедает в среднем по 21,5 килограмма рыбы. Это примерно 400 граммов в неделю. У ВОЗ норма меньше на 100 граммов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
В Москве началась "Рыбная неделя"

Однако в Рыбном союзе уверяют, что официальная статистика, мягко говоря, отражает содержимое наших рыбных тарелок некорректно. "Если посмотреть баланс добытой и вывезенной на экспорт рыбы, в стране остается 1,5 миллиона тонн, - приводит свои расчеты в беседе с "РГ" исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. - Это около 10 килограммов на душу населения, тогда как государственная статистика говорит, что мы потребляем 21,5 килограмма на душу. Получается, население еще откуда-то добывает 1,5 миллиона тонн". Понятно, что-то приплывает по импорту. Однако в этих расчетах представителя рыбной отрасли важен не спор со статистиками. А то, что рыбный баланс в стране не дает реальной возможности съесть нам положенную норму ВОЗ - примерно 15,6 килограмма на душу.

Ну так ловите, мы купим! Причем здесь Стратегия формирования здорового образа жизни? В Рыбном союзе считают, что внесение рыбы с учетом норм ВОЗ в этот документ поможет дополнительно поддержать отрасль.

Совпадет ли этот "корпоративный" интерес с интересами едоков - гадать не будем. Сегодня рыба в магазинах все-таки есть, правда, у нас она "не дешевле недорогих видов мяса, а самые вкусные сорта намного дороже", есть проблемы с качеством, замечает председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Сегодня нет дефицита рыбы на прилавках, но еще есть дефицит доступных цен и качества

Увеличить потребление рыбы в стране пытались неоднократно. В советские времена был даже рыбный день - четверг. В некоторых санаториях до сих пор чтят эту традицию. После создания Федерального агентства по рыболовству в 2009-2013 годах восстанавливали сеть магазинов "Океан" и устанавливали на улицах рекламные щиты со слоганом "Рыба ждет". Затем с 2015 года в Москве начали проводить фестиваль "Рыбная неделя". И, надо сказать, есть рыбы стали больше. Но недостаточно. Так ловите, съедим! Что мешает?

Сейчас рыбодобывающим предприятиям гораздо выгоднее продавать рыбу за границу, чем на внутреннем рынке, говорит Гудков. В России действует нулевая пошлина на экспорт рыбы, уточняет он.

Фото: Михаил Синицын/РГ
В России введут нормы вывоза рыбы для любительской рыбалки

"Не очень корректное сравнение, но представим себе, что будет, если сейчас снять пошлины на экспортируемые нефтепродукты. Нефть, бензин пойдут за рубеж, а у нас внутри страны будут мировые цены", - приводит пример Гудков. Чтобы поменять ситуацию, рыба должна быть включена в программу здорового питания, считает он. Необработанное сырье не станут в таких объемах вывозить на внешний рынок, если будет госпрограмма. Необходимо скорректировать государственную политику управления водными биоресурсами по аналогии с нефтяной отраслью, считает Гудков.

Да, в этом случае рыбодобытчикам, вероятно, придется поступиться частью своей прибыли, признает Гудков. Но предприятия от этого не обеднеют, они также будут получать прибыль, зато в стране станет лучше работать экономика.

Экономика Отрасли Ресурсы Реформа рыбной отрасли
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