Посла Испании вызвали в МИД РФ

Сегодня в МИД России был вызван посол Испании Вальдеррама Пареха. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Ж.Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию "Эль Периодико" 23 мая", - говорится в сообщении МИД.

В министерстве также указали на противоречие слов испанского политика, "которые наносят ущерб двусторонним отношениям и их взаимному восприятию как дружественных, партнерских и взаимовыгодных".

Напомним, что ранее Боррель в интервью испанскому изданию заявил, что "Россия вновь представляет угрозу", а также призвал европейские страны "срочно объединить свои силы".