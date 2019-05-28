Посольство выясняет обстоятельства задержания россиянина в Косове

Посольство России в Сербии получило информацию о том, что был задержан сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове. Согласно имеющимся данным, задержанный является гражданином РФ.

- Администрация президента передала нам эту информацию, выясняем обстоятельства происшествия, - цитирует ТАСС слова пресс-секретаря российской дипмиссии Маргариты Комиссаровой.

Ранее глава Сербии Александр Вучич заявил о том, что полиция Косова задержала 23 человека. Один из них, по словам президента, является россиянином.

Подробности случившегося не приводятся.