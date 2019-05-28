Правительство поддержало увеличение штрафов за неявку в военкомат

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект о повышении штрафов за нарушения порядка постановки на воинский учет. В частности, в одобренном документе речь идет о денежном наказании за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины. За это планируется установить штраф в размере от 500 до 3 тысяч руб­лей. В настоящее время уклонистам от похода в военкомат грозит расставание лишь с суммой от 100 до 500 рублей.

Ужесточится после принятия законопроекта и ответственность за неявку в военкомат для постановки или снятия с учета и внесения изменений в документы при переезде, в том числе в другую страну. В шесть раз предлагается увеличить штраф за "несообщение в установленный срок" изменений в семейном положении, образовании, месте работы или должности и о переезде.

Штрафом также планируется наказывать за уклонение от медицинского освидетельствования или обследования по направлению комиссии.

Если повестка, военный документ или персональная электронная карта будут умышленно испорчены или потеряны, то согласно законопроекту нарушителю будет грозить штраф в размере от 500 до 3 тысяч руб­лей.

Кроме того, авторы инициативы считают необходимым увеличить до 1-3 тысяч (сейчас - от 300 до 1 тысячи) диапазон штрафов для должностных лиц за несообщение сведений о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. Речь идет в том числе о сотрудниках организаций или вузов, если они не уведомили о "принятых на работу (учебу) либо об уволенных с работы (отчисленных из образовательных организаций) гражданах, состоящих или обязанных состоять, но не состоящих на воинском учете".

Авторами одобренной правительственной комиссией законодательной инициативы ранее выступили депутаты Законодательного собрания Еврейской автономной области.

Напомним, в феврале в Госдуму также был внесен законопроект, подразумевающий увеличение в 10 раз суммы штрафа для призывников, которые не явились в военкомат и не встали на учет. Документ подготовил первый зампред Комитета по обороне Андрей Красов.

Согласно законопроекту минимальная сумма штрафа составит 3 тысячи рублей, максимальная - 10 тысяч (сейчас это 300 и 1 тысяча рублей соответственно). В пояснительной записке говорится, что "количество уклонистов остается на достаточно высоком уровне". В частности, в 2017 году военные комиссариаты не смогли оповестить около 150 тысяч призывников.

По данным Генштаба Вооруженных сил России, число уклонистов от военной службы удалось снизить вдвое по сравнению с 2016 годом.