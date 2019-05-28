Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца. В этот же день он назначит на должность временного исполняющего обязанности канцлера министра финансов и действующего вице-канцлера Хартвига Легера. Об этих планах сообщил сам президент, выступая в понедельник перед журналистами в Вене.

Ранее большинство депутатов нижней палаты парламента Австрии проголосовали за вынесение вотума недоверия правительству во главе Курцем. Подобное произошло впервые за 70 лет. Причиной стал правительственный кризис в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц заявил президенту, что готов передать власть переходному правительству и поддержать его работу.

После отставки кабмина президент уполномочит министров из правительства Курца временно исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый канцлер, который затем предложит новую команду министров для продолжения работы в переходном правительстве, сообщает ТАСС. Александер Ван дер Беллен надеется, что на все это уйдет "не больше одной недели".