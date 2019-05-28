Новости

Неизвестный напал с ножом на школьников в одном из парков Японии 02:54
Экономисты предсказали победу Трампа на выборах президента в 2020 году 02:37
Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца 02:03
Более 40 заключенных найдены мертвыми в четырех тюрьмах Бразилии 01:31
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента 01:08
В Вашингтоне неизвестный стрелок ранил шесть человек 00:52
В Чечне один человек погиб при падении вездехода в пропасть 00:38
Израиль заявил об уничтожении установки ПВО Сирии 27.05.2019
В Ленобласти иномарка врезалась в дерево, погибли три человека 27.05.2019
Новая Toyota Supra: когда можно будет заказать спорткар в России 27.05.2019
Финский журналист съел свою статью после победы сборной на ЧМ по хоккею 27.05.2019
Братиславский "Слован" отказался от участия в КХЛ 27.05.2019
КамАЗ и Daimler запустили новый завод 27.05.2019
Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе 27.05.2019
Армии РФ и Японии намерены укреплять сотрудничество 27.05.2019
Лавров: Договор о Союзном государстве с Беларусью не подвергается сомнениям 27.05.2019
Искусственный интеллект предложил свою версию финала "Игры престолов" 27.05.2019
В Риме в средневековой стене нашли мраморную голову Диониса 27.05.2019
В Североморске загорелся списанный эсминец 27.05.2019
В Югре на трассе перевернулся микроавтобус с пассажирами 27.05.2019
Пострадавшим от падения крана пермякам выделили временное жилье 27.05.2019
Сергей Шойгу и президент Южной Осетии обсудили военное сотрудничество 27.05.2019
На Урале нашли тело подростка, спасшего тонущих детей 27.05.2019
Памятник Калашникову открыт в подмосковной Коломне 27.05.2019
Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов 27.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на этой неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Определено максимальное падение ипотечных ставок
Определено максимальное падение ипотечных ставок
28.05.2019 02:03
Рубрика: В мире

Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и канцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: AP Photo/Michael Gruber Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и канцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: AP Photo/Michael Gruber
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и канцлер Австрии Себастьян Курц. Фото: AP Photo/Michael Gruber

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца. В этот же день он назначит на должность временного исполняющего обязанности канцлера министра финансов и действующего вице-канцлера Хартвига Легера. Об этих планах сообщил сам президент, выступая в понедельник перед журналистами в Вене.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
В Госдуме назвали причину вотума недоверия правительству Австрии

Ранее большинство депутатов нижней палаты парламента Австрии проголосовали за вынесение вотума недоверия правительству во главе Курцем. Подобное произошло впервые за 70 лет. Причиной стал правительственный кризис в стране, к которому привела публикация скандальной видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц заявил президенту, что готов передать власть переходному правительству и поддержать его работу.

После отставки кабмина президент уполномочит министров из правительства Курца временно исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначен новый канцлер, который затем предложит новую команду министров для продолжения работы в переходном правительстве, сообщает ТАСС. Александер Ван дер Беллен надеется, что на все это уйдет "не больше одной недели".

В мире Европа Австрия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: РФ надеется, что новые власти Украины разрешат кризис в Донбассе
Путин заявил о готовности России к взаимодействию со всеми странами
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
В России стартует основная волна ЕГЭ
Во Франции задержали уже трех подозреваемых по делу о взрыве в Лионе