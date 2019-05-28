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28.05.2019 15:24
Рубрика: Власть

Президенты РФ и Египта проведут саммит Россия-Африка

Текст: Кира Латухина

В середине осени, 24 октября, в Сочи президенты России и Египта (Абдельфаттах Сиси председательствует в Африканском союзе) проведут саммит Россия-Африка

"Это первое в истории российско-африканских отношений мероприятие такого уровня, на которое приглашены главы всех государств Африканского континента, а также руководители крупнейших субрегиональных объединений и организаций", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: ТАСС
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Особое внимание участники саммита уделят отношениям России со странами Африки, развитию взаимодействия в политической, экономической, технической и культурной областях. Будет обсужден широкий круг вопросов международной повестки, включая противодействие новым вызовам и угрозам, укрепление региональной стабильности.

Запланировано принятие политической декларации по основным направлениям российско-африканского сотрудничества.

Днем раньше, 23 октября, Владимир Путин и Абдельфаттах Сиси откроют экономический форум с участием российских и африканских официальных лиц и представителей крупного бизнеса. Также готовится подписание весомого пакета договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах.

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