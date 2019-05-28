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28.05.2019 18:37
Рубрика: В мире

С автоматами у трапа

В Париже самолеты "Аэрофлота" проверили из-за письма с угрозами
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
О "горячем приеме", который оказали в парижском аэропорту Руасси - Шарль-де-Голль прибывавшим из России рейсам "Аэрофлота", в понедельник вечером с возмущением делились в соцсетях очевидцы. Прибывшие в столицу Франции лайнеры российской авиакомпании сразу же отгоняли на спецстоянку.
Пассажиров у трапа ожидали полицейские с автоматами и тщательный досмотр личного багажа. Фото: instagram.com / alexander_myasnikov1 Пассажиров у трапа ожидали полицейские с автоматами и тщательный досмотр личного багажа. Фото: instagram.com / alexander_myasnikov1
Пассажиров у трапа ожидали полицейские с автоматами и тщательный досмотр личного багажа. Фото: instagram.com / alexander_myasnikov1

Людей без объяснения причин не выпускали из салона. Лишь после получасового ожидания пассажирам разрешили выходить, но только по одному. Сразу же у трапа, выстроившись в два ряда, их встречали сотрудники отдела безопасности аэропорта, пожарные, полицейские при оружии, причем некоторые с автоматами. Тут же производился тщательный досмотр ручной клади каждого прибывшего с привлечением кинологов со служебными собаками, натасканными на обнаружение взрывчатки. Когда кто-то из пассажиров, по свидетельству очевидцев, попытался выяснить, чем вызваны такие драконовские меры, никаких разъяснений они не получили. Им лишь было сказано, что полиция действует по распоряжению местных властей. После этого тщательной проверке был подвергнут багаж прилетевших, а также сами авиалайнеры. Поскольку ничего подозрительного обнаружено не было, все пассажиры, пройдя паспортный контроль, затем беспрепятственно покинули здание аэропорта.

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Французская полиция и служба безопасности центрального парижского аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль назвала причиной усиленного досмотра багажа, прибывшего на самолетах "Аэрофлота", полученными анонимными угрозами. Как "Российской газете" сообщили в пресс-службе администрации аэропорта, на адрес электронной почты префектуры полиции Парижа поступило письмо с угрозами относительно самолетов "Аэрофлота". В них шла речь о рейсах, отправлявшихся в понедельник 27 мая из Москвы в Париж. На одном из них, номер которого аноним не указал, якобы находилось взрывное устройство. Эта информация была оперативно передана в Руасси - Шарль-де-Голль. Первый самолет (рейс SU2464) приземлился в Париже в районе 15.00 (16.00 мск), другой (SU2458) в 17.05 (18.05 мск).

После получасового ожидания пассажиров по одному выпускали из самолетов

По словам пресс-секретаря посольства РФ во Франции Сергея Паринова, российское дипломатическое представительство в предварительном порядке было уведомлено французскими властями о том, что лайнеры "Аэрофлота" в этот день могут быть подвергнуты усиленной проверке из-за сообщений о бомбе. Рейс "Аэрофлота" SU2460, который должен был в тот день вылетать из Москвы в 19.35, после получения соответствующей информации из Парижа был тщательно проверен в Шереметьево. С небольшой задержкой самолет вылетел в Париж, куда прибыл около полуночи. По прибытии багаж на его борту, по сведениям источника в дирекции аэропорта, был также тщательно досмотрен, после чего пассажиров этого рейса отпустили.

"Это была ложная тревога, - подчеркнули в пресс-службе аэропорта, - но в подобных случая мы обязаны соблюдать правила безопасности и действовать по инструкции". При этом собеседники "РГ" напомнили, что совсем недавно в аналогичной ситуации самолет компании "Vueling", летевший на Ибицу, был вынужден совершить экстренную посадку в Барселоне.

В мире Европа Франция Компании Авиация "Аэрофлот"
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