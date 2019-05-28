Ориентир на профилактику помогает лучше справляться с болезнями и обеспечивает рост продолжительности жизни. О том, как развивается это направление здравоохранения в нашей стране, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая завершилась во вторник в Женеве.

С нынешнего года в нашей стране введен порядок всеобщих профилактических осмотров и диспансеризации, а с 2020 года подключается дополнительное обследование граждан старших возрастных групп - чтобы вовремя "поймать" возраст-ассоциированные патологические состояния (так называемые гериатрические синдромы), рассказала российский министр. Тема актуальная, ведь форум был посвящен как раз организации первичной медико-санитарной помощи. Разные страны, включая и нашу, делились своим опытом.

"В России более 60 процентов всего объема медицинской помощи оказывается в амбулаторных медицинских организациях первичного звена", - отметила российский министр. По ее словам, доступность такой помощи по принципу "врач должен быть рядом" обеспечивается законодательно. Кроме того, как отметила министр, "нашим достижением является абсолютная приоритизация всех видов профилактики как неинфекционных, так и инфекционных заболеваний".

Предупредить развитие заболевания можно, если отследить начинающиеся отклонения в состоянии организма на начальном этапе, когда видимых проявлений недуга еще нет. Это возможно, если регулярно проводить тщательные профилактические обследования. И такая задача поставлена в нашей стране на самом высоком уровне.

Хронические больные теперь будут находиться под постоянным диспансерным наблюдением

Как поясняли ранее в минздраве, в течение двух лет предстоит обследовать и составить паспорта здоровья для всего населения. Исходя из результатов будет оказываться помощь не только конкретному человеку, ведь по суммарным данным можно проанализировать состояние здоровья населения в разных регионах в целом и разработать программы, ориентированные на решение определенных задач. Например, одно из последних решений, инициированных министерством здравоохранения, направлено на уменьшение йододефицита, который отмечается у жителей многих российских регионов.

С нынешнего года, отметила Вероника Скворцова в своем выступлении, в стране вступил в действие новый порядок проведения профилактических осмотров. Он включает комплекс наиболее значимых скринингов, и ежегодно его может бесплатно пройти каждый гражданин страны. Диспансеризация - более углубленное, полное обследование - проводится взрослым 18-40 лет раз в три года, а после 40 лет также ежегодно. Важное нововведение направлено на борьбу с ростом онкологических заболеваний. Речь идет о наиболее эффективных онкоскринингах, с помощью которых можно выявить рак на ранней, доклинической стадии. "Диспансеризация включает онкоскрининги на семь наиболее распространенных локализаций онкозаболеваний", - пояснила министр.

Она отметила, что мощный ориентир на профилактику заболеваний, включающий не только раннюю диагностику, но и пропаганду здорового образа жизни, был заложен в российском здравоохранении полвека назад, и актуализация такого подхода дала в последние годы видимые результаты: в России снизилась смертность и заболеваемость. Теперь профилактический подход распространят и на хронических больных,обеспечив им диспансерное наблюдение.