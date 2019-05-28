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28.05.2019 10:15
Рубрика: Экономика

Китай представил прототип самого быстрого поезда в мире

Текст: Александр Гавриленко
Фото: CRRC Фото: CRRC
Фото: CRRC

В городе Циндао на востоке Китая сошел с конвейера новый сверхскоростной пассажирский экспресс на магнитной подушке, способный развивать скорость до 600 километров в час. Точнее, пока это только прототип модели, разработанный государственной Китайской железнодорожной корпорацией подвижного состава. Но компания CRRC намерена запустить эту модель в коммерческое производство уже в 2021 году, сразу после проведения всех необходимых тестов и испытаний, передает CNN.

Эксперты считают, что новинка способна перевернуть структуру туристического рынка Китая, так как поезд оказывается куда удобнее самолетов, а разница в скорости перемещения уже не столь существенна.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"Перелет из Пекина в Шанхай с учетом всех подготовок к нему занимвет около 4,5 часа, а поездка на новом скоростном поезде составит около 5,5 часов", - приводит пример заместитель главного инженера CRRC Дин Сансан.

Сейчас самые быстрые поезда на линии Пекин-Шанхай ездят на скорости на более 350 километров в час (в то время как крейсерская скорость самолета - 800-900 километров).

Дочерняя компания государственного холдинга, CRRC Qingdao Sifang, начала строить экспериментальный центр и высокопроизводительный испытательный центр, где со второй половины 2019 года начнутся официальные испытания модели.

Первая в Китае коммерческая система скоростных поездов на воздушной подушке расположена в 30 километрах от центра Шанхая. Ветка была открыта в 2002 году. Поезда здесь ездят со скоростью 431 километр в час и являются самой быстрой в мире коммерческой системой на сегодняшний день.

Стоит добавить, что пальма первенства в железнодорожных технологиях пока принадлежит Японии. В 2015 году японский поезд на магнитной подушке смог разогнаться до 603 километров в час на экспериментальной трассе в Яманаси. Но это был лишь эксперимент - модель не могла работать на такой скорости. В настоящее время Япония разрабатывает новую линию, поезда которой будут развивать максимальную скорость около 500 километров в час.

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