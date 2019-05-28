Путин получил орден от Назарбаева

Президент России еще не прилетел в Нур-Султан, а глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении лидеров России, Белоруссии и Киргизии орденом "Первого президента Казахстана - лидера нации Нурсултана Назарбаева" - в честь ознаменования 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан.

Назарбаев вручал ордена лично. Путин сказал первому президенту Казахстана: "Собственно говоря, это для вас нужен такой орден в связи с сегодняшним и завтрашним событием, пятилетием создания нашего Союза, потому что вы его инициатор и создатель".

"Я награждаю тех, кто создавал. Мы с вами и Лукашенко, втроем создали", - заметил Назарбаев. "Да. Будем и дальше работать в этом же направлении", - сказал российский лидер. "Сегодня я встретил всех коллег и сказал: "Что бы кто ни говорил, чем-то, кем-то мы недовольны были по ходу, но без этого союза нельзя".

"Если бы его не было, то надо было бы его придумать", - заявил первый президент Казахстана. "И, в общем-то, это факт мировой, 184 миллиона человек, 14 процентов энергетики мира, 45 процентов урана мира, сельское хозяйство и так далее находятся у нас, - заметил он. - И что бы кто ни говорил, 40 государств хотят с нами вступить в свободное пространство. С четырьмя мы подписали соглашения". "То есть надо развивать, а многие вопросы чиновники должны снимать", - сказал Назарбаев.

"Мы втроем - вы, я и Лукашенко - пять лет назад здесь подписали и создали этот союз. До этого, 25 лет назад в МГУ я огласил эту идею. Прошло много времени, но все же идея была, наверное, хорошая, потому что мы ее осуществили", - добавил он.

Путин согласился и первый президент Казахстана продолжил. "За это время ушло много воды, - сказал он. - Сейчас время в целом непростое, все об этом говорят и мы говорим. Но взаимная торговля растет, совместные предприятия в количестве растут, и Евразийский экономический союз должен дальше идти по пути интеграции с Европейским союзом, с Шанхайской организацией, если возможно, с АСЕАН и другими, и мы должны работать".

"И я хочу заранее поблагодарить вас за то, что вы выступили с инициативой загрузить меня работой, несмотря на то, что я хотел освободиться, оставить меня почетным председателем. Для меня большая честь делать все, чтобы наш экономический союз состоялся", - поблагодарил Назарбаев.

Путин еще раз поблагодарил за награду и прежде всего, за то, что было сделано на путях интеграции и в двусторонних отношениях, а также отметил огромную заслугу Назарбаева в развитии стратегического взаимодействия между Казахстаном и Россией.

"Мы сегодня и завтра еще, конечно, будем говорить о том, что уже сделано и что надлежит сделать в ближайшее время", - добавил он. "У нас мероприятия-то основные завтра, - продолжил президент РФ. - А приехали мы к вам сегодня вечером, по вашему приглашению, исключительно руководствуясь одним соображением - из уважения к вам лично". "Хочу выразить уверенность и надежду на то, что с вами в новом качестве, в качестве почетного председателя нашего объединения, мы будем продолжать работать вместе и еще многое сделаем на пути укрепления двусторонних отношений России и Казахстана и на путях развития интеграционного объединения", - подчеркнул Путин.

Назарбаев также назвал межгосударственные отношения России и Казахстана образцом для любого государства. "Так и есть", - кивнул президент РФ.

"И ваше личное отношение ко мне и к Казахстану имеет огромное значение, и это очень дорогого стоит. Мое решение 19 марта - в тот же день вы поддержали меня. Это было важно. И я вам говорил, что я осознанное решение принял, много думал. И вот - в 2014 году было построено это здание - Центр первого президента, здесь есть все для моей работы: здесь библиотека, музей, институт мировой политики и экономики, архив, канцелярия первого президента, - заметил Назарбаев. - То есть все здесь есть для того, чтобы я и там остался, в своем кабинете, и здесь как председатель Совета Безопасности страны, определяющий внешнюю и внутреннюю политику и рассматривающий важнейшие кадры государства".

Уже завтра Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, вместе с лидерами других государств ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии). Приглашен также президент Молдавии как глава государства - наблюдателя. А почетным гостем саммита станет глава Таджикистана.

Саммит приурочен к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе. Участники подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях: торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике. Планируется подписать Совместное заявление, утвердить Основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019-2020 годы, документы по либерализации рынков товаров и услуг, сотрудничеству в цифровой экономике. Будут рассмотрены и вопросы международной деятельности Евразийского союза.