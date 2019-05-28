Путин призвал жестко пресекать попытки террористов проникнуть в Россию

Президент в видеообращении поздравил сотрудников и ветеранов Пограничной службы ФСБ с профессиональным праздником.

К погранслужбе предъявляют особые требования, подчеркнул глава государства. "Границы России - самые протяженные в мире, и вам нужно надежно охранять их по всему периметру", - подчеркнул он.

Владимир Путин призвал жестко пресекать попытки проникновения на территорию страны международных террористов и контрабандистов, транснациональных преступных групп, выявлять и ликвидировать каналы наркотрафика и незаконной миграции, задействовать для этого в том числе подразделения мобильных действий и специального назначения.

Еще президент указал развивать пограничную инфраструктуру, осваивать новую технику, которая многократно повышает эффективность защиты границы. "Одновременно надо продолжить создание в пунктах пропуска удобных условий пересечения границы для законопослушных граждан, содействовать развитию интеграционных процессов, экономических и гуманитарных связей на евразийском пространстве", - заметил он.

Пограничников всегда отличали смелость и стойкость, именно они первыми принимали удар агрессора, сражаясь за Родину, также заявил глава государства и поздравил ветеранов.