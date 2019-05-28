Активистов тайной организации ждет суд

Московский окружной военный суд принял к рассмотрению материалы уголовного дела обвиняемых в участии в запрещенной в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Пятеро фигурантов уголовного дела, по версии следствия, вербовали в Челябинской области местных жителей для последующей отправки в Сирию и Ирак в вооруженные отряды террористов.

Среди подсудимых, по данным следствия, лидером был Салават Хабиров. Его, а также еще четверых активистов запрещенной организации будут судить по нескольким статьям УК РФ, в том числе за организацию и участие в деятельности экстремистской и террористической организаций.

Следствие утверждает, что именно Хабиров в 2013 году организовал в Челябинске ячейку "Хизб ут-Тахрир". Активисты искали новых членов, проводили сходки и собрания.