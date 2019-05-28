Детские купе появятся в поездах от Москвы до Анапы

Первый поезд с детским купе отправится этим летом из Москвы в Анапу. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе РЖД.

По данным железнодорожников, проект детского купе реализован в купейных вагонах поезда сообщением Москва - Анапа, эти специализированные купе будут в каждом купейном вагоне. В первый рейс состав поезда с купе для проезда пассажиров с детьми отправится из Москвы 22 августа и будет курсировать до 27 сентября нынешнего года. Дизайн купе разработан специально для юных путешественников, нижние места со специальными поручнями, чтобы ребенка защитить от падения, так же в купе предусмотрены настольные игры и игрушки.

Билеты на этот поезд уже в продаже, причем стоимость билетов на места в детском купе не отличается от стоимости билетов в другие купе тех же вагонов.