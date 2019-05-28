Наша битва за дом участника Великой Отечественной войны, героя Сталинградской битвы Михаила Васильевича Щербаева закончилась победой. Все его долги погашены. В доме без удобств, где 96-летний ветеран каким-то чудом пережил две зимы, появились вода и канализация, сам дом утеплен, а на участок пришли рабочие, которые сейчас ставят забор. История, к благополучному исходу которой имеют отношение и читатели "Российской газеты - Неделя", и губернатор Московской области Андрей Воробьев, завершена.

А начиналась она так. Жил-был ветеран Щербаев в городке Котово Волгоградской области. В войну потерял ногу. Работал слесарем. Схоронил жену, но встретил другую женщину, моложе его. И тут родня во главе с его приемным сыном взбеленилась! Квартирный вопрос испортил не только москвичей. Ветераны рано или поздно уходят в мир былых атак, а недвижимость остается. И остается она новой вдове. В результате Михаил Васильевич с новой супругой Людмилой Викторовной продали свои дома в Котове и переехали в Подмосковье. Как казалось, сбежав от всех проблем. Дом под Рузой им продавал знакомый, согласившийся на сделку в рассрочку, ведь у стариков не хватало миллиона с хвостиком. Он обратился за помощью к главе Рузы. Но тогдашний глава городского округа посетовал на временной ценз, существующий в Подмосковье. "Вы должны прожить в регионе 5 лет, чтобы рассчитывать на материальную помощь от нас", - таков был вердикт. А проживет ли Щербаев эти 5 лет, если ему уже 96?

Как на беду, и купленный им дом оказался не домом вовсе, а скорее сараем. Одну зиму старики кое-как перезимовали. А когда пришла вторая - написали письмо в редакцию.

Впервые мы приехали в гости к Щербаевым в конце января. Верхнюю одежду так и не сняли - дома у ветерана было плюс семь. Туалет типа "сортир" - во дворе, но сначала нужно спуститься с покосившегося крыльца, на которое и двумя здоровыми-то ногами ступить страшно, а у Михаила Васильевича, напомним, одна нога деревянная. Нагрели дедушку, что говорить. И вот что странно. О том, что в деревне Рузского городского округа поселился герой Великой Отечественной, награжденный орденом Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны, медалями "Защитнику Сталинграда", "За победу над Германией" и другими наградами, знали многие. Михаила Васильевича радостно приглашали в рузские школы - рассказывать о войне. Поздравляли с Днем Победы и годовщиной Сталинградской битвы. И никто не обращал внимания на то, в каких условиях живет ветеран. 96-летний старик уже дважды болел пневмонией. Люди, да как же так?!

В первой же публикации о судьбе Михаила Щербаева мы объявили сбор средств на погашение его долга. Пользуясь случаем, хотим поблагодарить добрые сердца читателей "Российской газеты - Неделя"! Вместе с вами к середине апреля мы собрали 507 тысяч рублей. Но этого было недостаточно, а близилось 9 Мая... И поэтому обратились за помощью в правительство Московской области. Никаких официальных писем не писали. Мы рассчитывали на простое человеческое участие по отношению к старому солдату, прошедшему нечеловечески тяжелую войну. И наш расчет оправдался.

В гости к герою приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Пригласил на Парад Победы на Красную площадь, пообещал помочь с решением всех проблем. На Красной площади фронтовик Щербаев встречал 9 Мая впервые - и это произвело на него огромное впечатление. А сегодня, осматривая свой дом, который, мы надеемся, больше никогда не будет холодным, Михаил Васильевич говорит: "Губернатор - мужик! Сказал помогу - и помог. Передайте ему спасибо!". Во дворе у Щербаевых сегодня трудятся рабочие - ставят забор. К радости хозяев привезли и смонтировали теплицу, обещают поставить новое крыльцо. В доме появились ванная с туалетом. Но самое главное - долг за дом погашен полностью. Больше ветерану не будут звонить с угрозами о выселении.

Сейчас дом Щербаева ремонтируется. Участок распахан. Ставится новый забор. Фото: Юрий Снегирев

Прямая речь

Живите спокойно, Михаил Васильевич!

Андрей Воробьев, губернатор Московской области:

- У нас в Подмосковье осталось 4,5 тысячи участников Великой Отечественной войны. Всем им уже за девяносто. Важно уделять внимание ветеранам не только накануне праздников, но и каждый день оказывать им поддержку, проявлять заботу. Спасибо неравнодушным людям, откликнувшимся и рассказавшим о проблеме, с которой столкнулся Михаил Васильевич. Общими усилиями мы смогли сделать доброе дело и исполнить его мечту.