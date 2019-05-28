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28.05.2019 20:24
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Дагестан и обратно

Юрий Чайка попросил назначить нового прокурора Москвы
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
Генпрокурор России Юрий Чайка внес на согласование в Мосгордуму кандидатуру Дениса Попова на должность прокурора Москвы.

Пост главы столичного надзорного ведомства остается вакантным с декабря прошлого года, когда Владимир Путин подписал указ об отставке прокурора Владимира Чурикова. Столичным прокурором он был назначен в сентябре 2015 года. До переезда в Москву Чуриков был прокурором Волгоградской области. Три года его работы не были отмечены громкими разоблачениями и заявлениями со стороны прокурорских работников. Впрочем, в каких-то скандалах и явных проколах в работе он тоже замечен не был.

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С декабря исполняющим обязанности прокурора Москвы является Олег Манаков. По данным "РГ", в этом статусе он мог пробыть как минимум до осени, а потом, возможно, избавиться от приставки и.о. Но Генпрокурор Юрий Чайка уже в конце весны представил новую кандидатуру - советника юстиции второго класса Дениса Попова.

Хотя сейчас Попов возглавляет прокуратуру Дагестана, но при этом его можно назвать именно столичным прокурором. Свою карьеру он начал в 2000 году с должности следователя Нагатинской межрайонной прокуратуры Москвы. Потом был помощником прокурора ЦАО, заместителем Кузьминского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Юго-Восточного административного округа. В 2009 году возглавил Измайловскую межрайонную прокуратуру, а в 2010-м стал прокурором Центрального административного округа города Москвы. В августе 2012 года его назначили первым замом прокурора Тульской области, а в ноябре 2015 года - прокурором Хакасии. С 10 февраля 2018 года Денис Попов возглавляет прокуратуру Дагестана.

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