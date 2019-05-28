Москвичи выберут районы для электронного голосования

Жители столицы сами определят, в каких районах проведут эксперимент по электронному голосованию на выборах Мосгордумы. Пользователи сервиса "Активный гражданин" выберут три территории из девяти предложенных, заявил глава городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Как уже писала "РГ", законы, регламентирующие электронное голосование, приняла и Госдума, и Мосгордума. Идея в том, чтобы избиратели могли участвовать в плебисците, что называется, не сходя с дивана. Условно: даже если ты в отпуске где-нибудь в Сочи, ты сможешь выбрать депутата от Крюково. Был бы смартфон и интернет. В Европе эта технология давно применяется, а в России такого еще не было. Впервые эксперимент проведут 8 сентября в Москве, где выберут депутатов городской думы 7 созыва.

Сначала из 45 избирательных округов отобрали 16, в которые городские районы входят целиком. Потом депутаты каждого муниципалитета решали, давать добро на эксперимент или нет. Так осталось только девять округов (см. справку "РГ"). Теперь их жители-пользователи "Активного гражданина" решат, хотят ли они иметь возможность голосовать электронным способом. Голосование на "Активном гражданине" объявят, скорее всего, в начале июня, когда закон "об электронных выборах" будет опубликован. Выбирать округа будут в течение недели. Эксперимент проведут в трех округах, которые наберут больше всего голосов.

Участвовать в электронных выборах Мосгордумы смогут те, кто зарегистрировался на mos.ru и подтвердил свою учетную запись в центрах "Мои документы". В определенный момент в личном кабинете появится кнопка "Принять участие в выборах". Нажимаешь ее - и заполняешь заявление. Их начнут принимать за 45 дней до начала выборов и закончат за 3 дня до даты голосования. Система проверит все заявления и сообщит, принято ли оно. Если сделаете ошибки, придется заполнить все заново. Если все в порядке, придет подтверждающее SMS. И даже позвонят технические специалисты, все уточнят еще раз. Менять решение до 5 сентября - голосовать электронно или очно - можно сколько угодно, но не чаще одного раза в день. После 5 сентября список "электронных избирателей" сформируют окончательно. Если вы в нем есть, то на участке бюллетень вам не выдадут и предложат голосовать со смартфона, компьютера или другого гаджета.

Голосуете электронно? Заходите 8 сентября в свой личный кабинет на mos.ru и кликайте на "Выборы". Получайте SMS с кодом и с его помощью голосуйте в электронном бюллетене. И все, ждите итогов.

Как отмечают в Общественной палате Москвы, система шифрования данных и их безопасность будет на высочайшем уровне. Ни хакеры, ни программисты не смогут "переставить галочки". По предварительным оценкам, теоретически возможность проголосовать новым способом появится у 500 тысяч москвичей. И если хоть 2 процента ей воспользуются - это уже будет колоссальный успех эксперимента, полагают в ОП. В любом случае "электронные голоса" не станут определяющими в общем раскладе, абсолютное большинство избирателей придет на участке. Скорее, этот эксперимент - просто обкатка новой технологии и подготовка к ее внедрению на выборах всех уровней.

Справка "РГ"

Избирательные округа, где могут пройти электронные выборы:

№1 - Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково

№8 - Аэропорт, Войковский, Коптево, Сокол

№10 - Бибирево, Лианозово, Северный

№11 - Алтуфьевский, Марфино, Отрадное

№12 - Свиблово, Северное и Южное Медведково

№13 - Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский

№24 - Лефортово, Нижегородский район, Текстильщики, Южнопортовый

№30 - Чертаново Центральное и Южное

№39 - Внуково, Ново-Переделкино, поселение Внуковское