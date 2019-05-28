"М.Видео" и "АльфаСтрахование" заподозрили в нарушении закона о рекламе

Управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ по городу Москве возбуждено дело против "М.Видео" и "АльфаСтрахование", поскольку есть признаки нарушения этими компаниями закона о рекламе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФАС поясняют, что на сайте сети магазинов электротехники размещена реклама, обещающая, что страховка возместит потери, если смартфон будет украден или, например, на новый ноутбук прольется чай.

На практике сложилась иная ситуация: человек купил смартфон, застраховал его, а потом оказалось, что кража девайса из ручной клади и кармана не является страховым случаем компании "АльфаСтрахование", предоставляющей "М.Видео" страховые услуги по договору. Это значит, что потребителю никто не возместит ущерб от "кражи из сумочки", как обещала реклама, сообщает ведомство.

Такая реклама может быть признана недостоверной, так как сведения, которые в ней содержатся, не соответствуют действительности.

УФАС по Москве теперь предстоит установить, какая из организаций является рекламодателем.