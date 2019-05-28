На бизнес-форуме в Воронеже обсудили стратегии поиска кадров

Почему молодые стажеры теряют интерес к профессии, что может их мотивировать и как заработать на обучении персонала в своей компании, рассказал на форуме имени Столля основатель "ПГС проекта" Виталий Горбанев.

Необычный способ решить кадровую проблему предложили на предпринимательском форуме имени Вильгельма Столля, который проходил в Воронеже 23 и 24 мая. Послушать выступления экспертов, обменяться опытом и завести полезные связи здесь смогло 2300 бизнесменов. Спикер одной из секций - основатель "ПГС проекта" Виталий Горбанев - на личном опыте показал, что привлечение молодых и неопытных стажеров позволяет не только пополнить штат, но увеличить доходы.

Напомним, в конце 2018 года инжиниринговая компания начала проект "ПГС проект Lite", открыв у себя бизнес-инкубатор для студентов строительных специальностей. Толчком послужил дефицит квалифицированных специалистов, которых можно было бы взять в команду "ПГС проект".

- Мы работаем с заказчиками из шести регионов, ежемесячно проектируем 250 тысяч квадратных метров (для сравнения, площадь крупного ЖК "Олимпийский" в Воронеже - 270 тысяч). И обороты постоянно растут. В прошлом году мы надеялись расширить коллектив, наняли десять сотрудников из развалившихся в тот момент проектных институтов. Но оказалось, что они в плену советских штампов, мыслят узко и не готовы, в отличие от "старожилов" нашей компании, подстраиваться под требования заказчика, - объяснил Горбанев. - Мы ведь стартовали, будучи студентами без опыта, и такая гибкость была одним из наших естественных преимуществ (наряду с умением проектировать на компьютере, а не на кульмане).

"Взрослых" новичков в итоге уволили и сосредоточились на наборе студентов. "ПГС проект" привлекал молодежь и ранее, но с каждым годом количество тестов для проверки ребят росло, а количество реально нанятых - уменьшалось. В 2018-м из 86 кандидатов осталось полтора, признался Виталий:

- Один парень целый год не мог определиться, работать ему проектировщиком или косить траву. Меня это задело. Я люблю свою профессию, считаю, что проектировщики изменят мир. Спрашиваю: "Ну что тебе не нравится? Мы же столько всего в Воронеже напроектировали!" А он ответил, что вообще-то он у нас чертежи на плоттере печатает и сворачивает в трубку. За 10 лет структура компании усложнилась, и стажеров мы передаем друг другу по цепочке, занимая ерундой. А сами разве так начинали? Нет. Мы были студентами, но брались за реальную работу. Сегодняшним выпускникам надо дать шанс повторить нашу судьбу.

Для ребят "поколения Z" создали дубль компании. "ПГС проект Lite" - самостоятельная структура, которую возглавляет заместитель Виталия Горбанева. Ребята занимаются проектами капремонта, реконструкции, строительства небольших объектов - вроде детсадов и ДК. Приобретают навыки общения с заказчиками, заключения договоров. Первые полгода они делают работу, которую легко проверить.

- Девять из 19 участников первого набора оказались "настоящими суперменами", - подчеркнул основатель "ПГС проекта". - Мы одним выстрелом убиваем трех зайцев - готовим кадры под себя, сохраняем присутствие в нише маленьких заказов и даже получаем дополнительную прибыль. Оборот компании за счет "ПГС проект Lite" увеличился на 20 миллионов рублей. Кроме того, мы начинаем лучше понимать молодых людей. Партнеры по бизнесу, которые на 15-20 лет старше, иногда обращаются ко мне за советом по поводу разных современных штучек, а я сам наблюдаю за студентами и вижу, что между нами на десять лет - целая пропасть! И в каких-то вещах они более подкованы, у них есть что почерпнуть.

Не исключено, что ребята, ярко проявившие себя в "ПГС проект Lite", впоследствии уйдут на сторону или попробуют основать свой бизнес. Потеря ли это для компании, которая вложилась в их подготовку? По мнению Горбанева, нет: "Если студенты повторят наш успех, буду только рад. Я не прячу их от наших заказчиков. Пусть становятся не только узкими профессионалами, но и менеджерами. Будучи лидером по натуре, я хочу видеть рядом с собой таких же сильных людей".

Подготовку молодых кадров на базе "ПГС проекта" планируют поставить на поток. В Воронежском опорном университете идею поддержали и направляют студентов на практику в компанию.

Ну а тем предпринимателям, кто пока не готов обучать потенциальных сотрудников самостоятельно, Виталий Горбанев посоветовал при отборе кандидатов обращать внимание больше на жизненные ценности, чем на компетенции и навыки. Стоит также изучить специалистов из Белоруссии и Украины. Там много "хороших умов", которых вполне реально переманить в свой регион.