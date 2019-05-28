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28.05.2019 23:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

А ну-ка, подними

На портале "Наш город" появился график работ по замене лифтов
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 114(7872)
В этом году в жилых домах Москвы заменят 1,8 тысячи лифтов. Работы начнутся уже в июне.

Напомним, что масштабная программа по обновлению лифтового оборудования в столице началась в 2011 году, когда в городе накопилось более 16 тысяч устаревших подъемников, многие из которых при максимальном сроке службы в четверть века отработали более 35 лет! "За это время было заменено 32 тысячи лифтов, две трети из них - это недоремонт прошлых лет, - рассказал "РГ" первый заместитель руководителя Фонда капремонта Москвы Дмитрий Лифшиц. - Теперь Москва перешла к плановой замене лифтов по истечении нормативного 25-летнего срока эксплуатации".

Фото: Роман Щербенков
В Москве презентовали новый инновационный российско-белорусский лифт

Разница между лифтами, установленными в середине 1990-х годов, и современными подъемниками - огромная. А в этом году фонд установил дополнительные требования к подъемникам. Так, на первых этажах многоквартирных домов будет табло, показывающее, где едет лифт. Двери подъемника только телескопические, а отделка антивандальная и износостойкая: смывается любой рисунок, а поцарапать такую поверхность можно разве что алмазом. Двери кабины оборудованы регулируемым приводом, а также инфракрасной системой контроля дверного проема или фотозавесой, которая защитит пассажира от закрывания дверей. То есть двери не закроются, если между ними есть преграда, например сумка, коляска с младенцем. В кабинах установлены увеличенные электронные табло и динамики, оповещающие о прибытии на нужный этаж. Внутри кабины стало ярче из-за мощных светодиодных ламп. Панель управления в лифте отделана сталью с встроенным электронным табло, а кнопки вызова этажей - с круговой подсветкой, да еще и цифры на них продублированы шрифтом Брайля.

Отличаются от старых новые лифты не только внешним исполнением, но и новым оборудованием: современная лебедка с частотно-регулируемым приводом обеспечивает плавность движения и точность остановки и экономит до 40 процентов электроэнергии.

Отделка лифтов такова, что смывается любой рисунок, а поцарапать такую поверхность можно разве что алмазом

Посмотреть, когда будут менять в доме лифт, можно на портале "Наш город". Для этого надо зайти на портал и вписать в поисковую строку адрес. Если ремонт подъемника в нем запланирован в этом году, то система покажет это. Здесь же можно будет посмотреть и название подрядной организации, производящей замену, и номер договора, заключенного с ней Фондом капремонта Москвы.

Если в подъезде несколько подъемников, их замену будут проводить поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств. Перед стартом работ в подъезде дома установят информационный стенд с номерами телефонов представителя подрядной организации, надзорной службы, диспетчерской. По этим номерам можно уточнить всю информацию о ремонте. Интересно, что сроки установки оборудования для каждого здания индивидуальны. Если в доме до 12 этажей, то на установку уйдет до 55 дней. А вот если дом менее высокий, но дореволюционный или построен по индивидуальному проекту с большими пролетами между этажами, то ремонт может занять до 90 дней. Для домов от 13 до 17 этажей срок ремонта составит до 75 дней. После установки каждый лифт настраивают, проверяют и лишь затем сдают на баланс управляющей организации.

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