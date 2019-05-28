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28.05.2019 18:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Названы первые восемь городов проведения мужского ЧМ-2022 по волейболу

Текст: Илья Трисвятский
Международная федерация волейбола (ФИВБ) на основании вердиктов своей специальной инспекционной комиссии назвала восемь из десяти российских городов, которым доверено право провести матчи чемпионата мира 2022 года среди мужских команд. Это Москва, Санкт-Петербург и Калининград в центральной и западной части страны, а в восточной - Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа.

Еще два города будут названы в течение следующего, 2020 года. Пока явно бросается в глаза отсутствие Белгорода, одного из крупнейших волейбольных центров в Российской Федерации. Но ведь и новый дворец спорта проектной вместимостью 10 тысяч зрителей здесь еще не построен, а старенький ДС "Космос" уже не соответствует высочайшим международным требованиям. Также отметим наличие в утвержденном списке двух городов, в которых нет мужских клубов Суперлиги, но есть сильные женские команды - это Калининград и Екатеринбург.

Назван состав сборной РФ на Лигу наций по волейболу

Чемпионаты мира по волейболу среди мужских и женских команд ранее проводились в Советском Союзе, но в истории России таких крупных событий еще не было.

ЧМ-2022 состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года с участием 24 команд со всех континентов. Без отбора допущены Россия как страна-организатор и Польша в ранге действующего чемпиона мира (титул завоеван в 2018 году в итальянском Турине). Еще 10 путевок получат по две сильнейшие сборные с каждого континентального чемпионата 2021 года. Остальные 12 вакансий оспорят лучшие по мировому рейтингу ФИВБ команды из числа неотобравшихся по итогам континентальных первенств. Отметим заметное сокращение отборочного цикла чемпионата мира. Ранее он был многоступенчатым и порой начинался за три года до начала мирового форума.

Тем временем

Женская сборная России продолжает участие в Лиге наций 2019 сугубо молодежным составом и без главного тренера Вадима Панкова, который работает с другой частью кандидатов в национальную дружину на базе в подмосковном Новогорске. Сегодня девушки под началом ближайшего помощника Панкова Александра Красильникова в первом туре на этапе в Анкаре (Турция) без вариантов уступили соперницам из Германии - 0:3. Россиянки пока занимают 14-е место из 16-ти участников Лиги наций.   

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