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Текст:   Ангелина Зеленькова: 
12:43 28.05.2019

Названы самые дорогие съемные квартиры в Москве

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Самая дорогая съемная квартира в Москве стоит 800 тысяч рублей. Об этом свидетельствует новый рейтинг самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду, составленный аналитиками ИНКОМ-Недвижимость.

Как и в февральском рейтинге, в мае лидером стала квартира из четырех комнат площадью 173 кв. м в Хамовниках, которая сдается за 800 тысяч рублей в месяц. Квартира с панорамным остеклением расположена в 1-м Зачатьевском переулке рядом с метро "Кропоткинская". Арендодатель предлагает в распоряжение три спальни и гостиную, совмещенную с кухней, а также две гардеробные комнаты и три санузла. Для комфортного проживания есть вся мебель и бытовая техника. Кроме этого, в доме имеется спортзал, бассейн и подземный паркинг с лифтом. Но найм машино-места оплачивается отдельно.

Фото: Владимир Аносов
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На второй строчке рейтинга квартира за 500 тысяч рублей в месяц. Пятикомнатная квартира площадью 235 кв. м расположена в "сталинке" в Романовом переулке неподалеку от станции метро "Охотный ряд". В комнатах минимум мебели, но арендатор готов приобрести ее специально для квартирантов.

На третьем месте жилье площадью 138 "квадратов" за 400 тысяч рублей. Четырехкомнатная квартира с эксклюзивным дизайном находится в Казарменном переулке. Есть вся мебель и бытовая техника - от ведущих мировых производителей. На территории оборудованы две детские площадки и есть гостевая парковка.

В майский рейтинг также вошла "трешка", которая сдается впервые, площадью 145 кв. м за 390 тысяч рублей в месяц. Квартира расположена в историческом центре столицы - в 1-ом Смоленском переулке. Кроме просторной кухни-гостиной в квартире есть две изолированные комнаты с собственными санузлами, хозяйственная, гардеробная и постирочная комнаты.

Замыкает майский рейтинг эксклюзивных вариантов аренды жилья в столице квартира площадью 501 кв. м за 360 тыс. рублей. Это трехуровневый шестикомнатный пентхаус на улице Маршала Бирюзова, неподалеку от станции метро "Октябрьское поле". На первом уровне - планировка open space, есть камин. На втором уровне: две спальни, гардеробная, джакузи и душевая кабина. На третьем уровне - просторный зал для мероприятий, две гостевые комнаты, сауна и санузел. Для жильцов дома в здании есть бассейн, фитнес-зал, а также внутренний проход к ТРЦ "Пятая авеню". Территория комплекса огорожена и работает пропускная система. Неподалеку есть парк.

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