Названы улицы Москвы, которые благоустроят в этом году

В этом году основные работы по благоустройству Москвы проходят за границами Садового кольца. В историческом центре планируется привести в порядок несколько улиц, которые не вошли в планы работ прошлых лет, и в их числе Остоженка. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем сайте.

"В течение летних месяцев на Остоженке и в прилегающих к ней переулках будут сделаны качественные тротуары и установлены новые фонари. На улице станет больше зелени - планируется высадить больше 100 новых деревьев и кустарников", - сообщил Собянин.

По словам мэра, в Мансуровском и Кропоткинским переулках будут обустроены парковочные карманы для машин и зоны отдыха со скамейками, а между Мансуровским и Еропкинским переулками появится новый сквер. "После благоустройства одной из главных точек притяжения на Остоженке станет обновленный сквер перед Московским государственным лингвистическим университетом", - отметил он.

Собянин заверил, что благоустройство Остоженки не затронет ее транзитную функцию, но улица станет "гораздо уютнее и удобнее" для местных жителей и всех москвичей.