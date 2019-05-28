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28.05.2019 11:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калугой водитель, сбивший ребенка, не довез его до больницы

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Обнинске Калужской области ищут водителя, который увез ребенка с места ДТП, но не доставил его в больницу. Очевидцев просят позвонить в дежурную часть УГИБДД, сообщает сайт ведомства.

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ДТП произошло 23 мая в Обнинске на проспекте Маркса около дома 45. Примерно в 17:20 двенадцатилетний мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В отличие от ребенка, соблюдавшего ПДД, водитель машины серебристого цвета (предположительно иномарки) светофор игнорировал и сбил школьника.

Как рассказали сотрудникам автоинспекции очевидцы случившегося, мужчина вышел из машины, сообщил всем, что сам доставит мальчика в больницу. Посадил ребенка в свой автомобиль и увез в неизвестном направлении.

Примерно через час мальчик позвонил маме. Он не был в больнице - мужчина, покатав пострадавшего ребенка минут сорок по городу, высадил того у школы №9. В медучреждение школьник попал уже с мамой. Мальчик был госпитализирован.

Личнсть водителя, сбежавшего таким образом с места ДТП, пока не установлена. Обстоятельства случившегося также уточняются. Всех, кому что-то известно об этом, просят пзвонить по телефонам дежурной части ОГИБДД ОМВД России по г. Обнинску - 8(48439) 4-98-02, либо по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Калужской области по телефону 8(4842)501-602.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область
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