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28.05.2019 13:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Костромой пропали двое детей

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Двое детей в Костромской области ушли из дома и не вернулись, полиция и волонтеры брошены на их поиски. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В связи с исчезновением двух детей девяти и десяти лет следствие начало проверку. По предварительным данным, вечером 27 мая девочка и мальчик в городе Шарья ушли на прогулку, и с тех пор их никто не видел: дети домой не вернулись.

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- Сотрудниками Шарьинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области, полиции, добровольцами отряда "Лиза Алерт" ведется поиск детей, - рассказали в СК.

Участники поисковой операции проводят осмотр территории в Шарье, о пропаже детей по городским учреждениям направлены ориентировки.

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