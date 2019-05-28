Под Костромой пропали двое детей

Двое детей в Костромской области ушли из дома и не вернулись, полиция и волонтеры брошены на их поиски. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ.

В связи с исчезновением двух детей девяти и десяти лет следствие начало проверку. По предварительным данным, вечером 27 мая девочка и мальчик в городе Шарья ушли на прогулку, и с тех пор их никто не видел: дети домой не вернулись.

- Сотрудниками Шарьинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Костромской области, полиции, добровольцами отряда "Лиза Алерт" ведется поиск детей, - рассказали в СК.

Участники поисковой операции проводят осмотр территории в Шарье, о пропаже детей по городским учреждениям направлены ориентировки.