Под Воронежем старушка подала иск на 400 тысяч за долги по кредитам

В Калачеевский районный суд Воронежской области поступили два гражданских иска. 89-летняя пенсионерка требует взыскать с жительниц Калачеевского и Воробьевского района более 200 тысяч рублей с каждой за не возвращенные вовремя микрозаймы и проценты по ним.

В середине апреля 2016 года ответчицы заключили договоры займа с микрофинансовой организацией, рассказали в суде.

Сумма кредита составила 7000 рублей под два процента в день в одном случае и 1,9 процента - в другом.

Вовремя займы возвращены не были и в декабре организация продала долги. Через два года задолженность селянок была перепродана еще раз - индивидуальному предпринимателю, который на следующий день уступил право требовать возврата задолженности и набежавших процентов гражданке 1930 года рождения.

Исковые заявление от ее имени подал предыдущий кредитор, действующий по доверенности. Первое судебное слушание по необычному иску назначено на 4 июня.